A menos de una semana del incendio en el que la vecina María Castro perdió todo, se llevó a cabo el Festival Solidario en el barrio 30 Viviendas de Río Gallegos.

Peluqueros y barberos realizaron cortes y donaron el dinero. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Joaquín Ampuero, el joven vecino que impulsó la actividad, recordó en diálogo con La Opinión Austral: “Cerca de las 03:00 (del lunes) pasó todo, me avisaron como a las 03:30 y esa noche no pude dormir pensando qué hacer. Al otro día, empecé a mandar mensajes y empezaron las confirmaciones, así de a poco se fueron sumando y se armó este evento tan lindo”.

Este sábado durante casi cinco horas, sobre la calle Che Guevara se montó un escenario artístico, hubo cortes de pelo, venta de choripanes y hamburguesas, presentaciones de murga y zumba.

Ampuero, quien vive en la misma cuadra donde ocurrió el incendio, reconoció: “Teníamos miedo al pensar: ‘Capaz no va a venir ningún vecino’, pero sabemos que los vecinos son solidarios, nos apoyamos entre vecinos y la mayoría vino”.

Recordó que “el 100% del dinero que se junte se va a donar para que levanten la casa” y acotó: estamos “agradecidos con los puestos, los cantantes, todos los artistas que han pasado. Re contentos”.

Con chimichurri, criolla, palta, lechuga y tomate, fueron saliendo los “choris”. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

María, quien tiene una discapacidad visual, también habló con La Opinión Austral y manifestó: “No puedo verlo, pero siento la energía de ellos, vienen colaborando hace tiempo, toda la gente de Gallegos es muy solidaria, debo agradecer a todos, por sobre todas las cosas a mis hijos, a mi hijo que se arriesgó para salvarme, a mis hijos que están haciendo todo, a mis vecinos, a las familias, y a todos los que están colaborando. Después de la tragedia, es un abrazo al alma lo que me están dando“.

La madre de cinco y abuela de dos contó cómo se desató el incendio: “Tengo una habitación atrás, siempre cuelgo la ropa arriba del calefactor para que se seque y me vine a ver una película, me quedé dormida y después aparecí en el hospital“.

“No me enteré de lo que pasó, habría sido shockeante. Me rescató un bombero, no me encontraban, yo estaba en el sillón y todo era humo negro. El bombero me puso una frazada con agua, largaba humo, me llevaron al hospital y recién hace un par de días vine a la casa, necesitaba verla, se destruyó todo, de mi pieza no quedó nada”, manifestó.

Personal del IDUV visitó la vivienda, “vieron qué hace falta y ellos darán una pauta técnica para ver qué materiales necesito”, mencionó y destacó que “la gente está colaborando muchísimo, yo me quedé con lo puesto”.

El grupo de zumba se sumó al Festival Solidario por María. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

María vive en el barrio desde hace 17 años. “Cuando vinimos, todos éramos madres de varios hijos chiquitos y no había paredones, era como un solo patio abierto, la mayoría son amigos de mis hijos, son como mis hijos también”, comentó.

Agradeció: “A ustedes que pueden llegar a difundirlo y que para cada persona que le suceda algo pueda llegar a tener esa colaboración, es maravillosa la gente de Gallegos”.

“Todo esto me lo da Dios”, cerró emocionada.