La Marcha Federal del Orgullo LGBTIQ+ Antifascista y Antirracial que se definió en Parque Lezama hace una semana atrás trascendió los límites geográficos de Ciudad de Buenos Aires y del país.

Luego de que el 23 de enero en el Foro Económico de Davos, el presidente argentino Javier Milei manifestó, entre otras cuestiones, que “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil” y asoció a las parejas homosexuales con la pedofilia, la comunidad LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travesti/Trans, Intersex, Queer, y otras identidades) se organizó para manifestarse.

“Estoy en contra de lo que dijo el presidente de que la comunidad son todos degenerados. Degenerados hay en todos lados, que una sola pareja haya maltratado a un nene no significa que toda la comunidad sea así”, señaló Milagros Bahamonde, de 14 años, a La Opinión Austral, recordando la mención que Milei realizó sobre una pareja homosexual que fue condenada por el abuso hacia sus hijos en Estados Unidos.

“Se puede ser una mala persona independientemente de la orientación sexual“, sintetizó mientras este sábado aguardaba el inicio de la marcha en Río Gallegos.

La columna, de aproximadamente 150 personas, comenzó a movilizarse cerca de las 16:30 por avenida Kirchner hasta el local de La Libertad Avanza, ubicado a cuatro cuadras sobre la misma calle. En la vereda del local, Jairo Guzmán, referente del partido en Santa Cruz, esperaba sentado tomando mate junto a un grupo de simpatizantes que no superaba las 10 personas, entre ellos se encontraba Giovany Albea, jefe de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Cabe mencionar que este medio consultó a Guzmán si deseaba realizar declaraciones, pero prefirió abstenerse.

Durante poco más de una hora y media, la marcha arengó, cantó y escuchó la lectura de un documento previamente consensuado.

En el micrófono abierto, además del repudio a los dichos de Javier Milei, se expresaron sobre varios temas entre los que estuvo el pedido al gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal que se pronuncie al respecto. Además, pidieron por la atención de salud pública a las personas trans, el cumplimiento a la ley de respuesta al VIH, las hepatitis virales, la TBC y las ITS, y la implementación de la ley de Educación Sexual Integral, también por justicia para Marcela Chocobar, Sofía Fernández, Tehuel de la Torre y por las víctimas del ataque lesbicida en Barrancas. Asimismo se pronunciaron en contra de la violencia laboral, el recorte del vademécum de la Caja de Servicios Sociales en Santa Cruz y de la criminalización de la protesta social y por el desprocesamiento de Gabriela Ance y en repudio al genocidio en Palestina.

Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Santa Cruz hicieron especial hincapié en la salud mental. “Los problemas de salud mental que aquejan a toda la comunidad argentina están atravesados por políticas que tienen que ver con el despojo de derechos”, señaló Ana Marzano, referente territorial de Prevención del Suicidio.

“No puede haber salud mental sin un sueldo que alcance, no puede haber salud mental con persecución por cuestiones de género y no puede haber salud mental si no nos unimos como comunidad y generamos redes de acompañamiento. Necesitamos de un Estado presente, basta de desmantelamiento de las políticas públicas de salud mental tanto a nivel nacional como a nivel provincial“, marcó y para cerrar, añadió “vamos a militar una salud mental que sea comunitaria porque sin comunidad no hay salud mental”.

Tras los pronunciamientos, hubo baile drag sobre la vereda y posteriormente, en la calle, donde no faltó la canción “Fanático” de Lali para desconcentrar pasadas las 18:00.

Al clóset, nunca más

Judith Chocobar, una de las hermanas de Marcela Chocobar, víctima de un crimen de odio en 2015 en Río Gallegos, también participó de la movilización. “Veía carteles que decían padres presentes y lo importante que es el apoyo de la familia. Nosotros hemos peregrinado por el amor, el respeto, la educación, siempre hemos marchado, ver esto te remueve un montón de cosas y, al mismo tiempo, te hace sentir feliz. Hace 10 años atrás estábamos solas y hoy hay una comunidad que tiene voz, está visibilizada y tiene derechos presentes, es sumamente emocionante. Hay una comunidad que ya no se esconde, está firme y luchando por sus derechos”, destacó.

“Si mi padre no estuviera preso, seguramente estaría sentado tomando mate junto con esos fascistas”, señaló Analía Kanilec, integrante del colectivo “Historias Desobedientes” familiares de genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, durante el micrófono abierto al señalar a los militantes de LLA.

“Como cualquier persona medianamente sensata que escucha lo que dice el presidente, salgo a manifestarme en contra de los discursos de odio que es lo que se viene promoviendo desde que asumió este gobierno. Celebro que la comunidad LGBT haya generado todo este movimiento a nivel nacional en contra de estos discursos fascistas y discriminatorios”, subrayó Kanilec a este medio.

“Mi padre hoy está cumpliendo condena por haber participado en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, fue condenado en 2010 a cadena perpetua, actualmente sigue preso reclamando prisión domiciliaria o salidas transitorias. Hay una ideología que sigue vigente, que él sigue sosteniendo a partir de su falta de arrepentimiento, su silencio se sigue manteniendo acerca de los crímenes que cometió, acerca de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio”, señaló.

“Es una forma de pensar alineada a este gobierno que sigue pensando que hay que eliminar al que piensa diferente, que es lo tanto daño nos causó como sociedad, por eso es importante estar hoy en la calle”, concluyó.

MÁXIMO KIRCHNER MARCHÓ EN BUENOS AIRES

En Ciudad de Buenos Aires, la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se movilizó desde Congreso a Plaza de Mayo. En la columna de la agrupación política La Cámpora estuvieron Lucía Cámpora, Mayra Mendoza, Paula Penacca, Wado de Pedro, Mariano Recalde y Máximo Kirchner, entre otros dirigentes.

“Es importante esta movilización para ponerle límites a la violencia de Milei, porque no lo votaron para que divida a los argentinos ni para atacarlos en función de su orientación sexual“, destacó la secretaria general de la organización, Lucía Cámpora.

“Ésta no es una agresión aislada, tiene que ver con la violencia y la crueldad que necesita para su modelo económico y por eso dijo lo que dijo en Davos, un foro económico”, completó la dirigente.

“EL PUEBLO ARGENTINO DEFIENDE LOS DERECHOS CONQUISTADOS”

La senadora nacional y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner se manifestó respecto a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista que este sábado se desarrolló en todo el país y en otras ciudades del mundo como Ámsterdam, Barcelona, Berlín y Ciudad de México, entre otras.

En su cuenta de la red social X, Kirchner publicó un reel acompañado del texto: “Una vez dijimos ‘Nunca Más’ y lo seguiremos diciendo en calles y plazas”.

“Frente a dictadores y emperadores el pueblo argentino defiende los derechos conquistados“, completó.

