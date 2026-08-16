A 211 años del nacimiento de San Juan Bosco, la Casa Salesiana de Río Gallegos llevó adelante una misa en el Salón de Usos Múltiples del Colegio “Nuestra Señora de Luján”.

“San Juan Bosco es el padre de nuestra obra, de nuestra casa. Estamos contentos, arrancamos con una misa, y tenemos la visita del padre Osvaldo Braccia que es nuestro vicario inspectorial”, manifestó Santiago Escalada, director de la Casa Salesiana, a La Opinión Austral.

“Iniciamos el jueves con una procesión que hicimos al Instituto María Auxiliadora, pero esta es como la fiesta de inicio de la Semana de Don Bosco durante la cual tenemos un montón de actividades”, mencionó.

San Juan Bosco, patrono de la Juventud y de la Patagonia. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Sobre la obra de Giovanni Melchiorre Bosco, conocido por todos como Don Bosco, señaló: “Fue con los jóvenes, demostrarles a los jóvenes que podían vivir de otra manera. Enseñarles a vivir el Evangelio al estilo salesiano que es lo que hizo en Valdocco”.

“Nosotros tratamos de que nuestra misión vaya por ahí, los jóvenes siempre en el centro, que sean protagonistas de su vida al estilo de Don Bosco, vivir la espiritualidad juvenil salesiana a su manera. Don Bosco nos mostró una iglesia joven que está en salida, de puertas abiertas. Es volver a los orígenes y vivir un poco eso”, expuso.

Celebraciones

“Somos una comunidad súper amplia. Estamos mucho con el movimiento juvenil salesiano, tenemos dos oratorios, el Batallón de Exploradores, y también lo asociativo del campo escolar”, manifestó Escalada al tiempo que explicó que durante los próximos días continuarán las actividades por las fiestas patronales.

La misa fue celebrada en el SUM del Colegio Salesiano. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“En la semana, tenemos previstos los distintos festejos en el campo escolar. Tenemos dos misas en los distintos turnos, actividades en la escuela laboral, también tenemos celebraciones allá, pero el trabajo fuerte es el miércoles con el Puertas Abiertas de la Escuela Laboral Domingo Savio, donde los chicos muestran el trabajo que hacen los talleres para que las familias y la comunidad puedan ir a verlos”, adelantó.

Una vez finalizada la misa, los jóvenes participaron de talleres, encuentros y otro momento de celebración retomando los orígenes del oratorio de Valdocco.

“El cambio es dar oportunidades a los pibes y pibas que tenemos en nuestras casas”, manifestó Santiago Escalada, director de la Casa Salesiana. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“En tiempos complicados, creo que lo lindo es eso, volver a los orígenes. Don Bosco nos enseñó una manera de vivir que es la manera que nos enseñó Jesús, estar a disposición del otro, vivir comunitariamente, esa alegría propia de estar siempre alegres. Don Bosco siempre marcaba esto y entendía que hacer de los jóvenes buenos cristianos y que tengan esta experiencia, era ser buenos ciudadanos. El cambio es dar oportunidades a los pibes y pibas que tenemos en nuestras casas, porque sabemos que son transformadores sociales, es el centro de nuestra misión”, cerró.