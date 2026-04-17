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El fin de semana estará marcado por un marcado descenso de temperaturas en gran parte de la provincia, con registros que podrían ubicarse por debajo de los 0 °C, según informó el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

De acuerdo al parte oficial, un frente frío de origen polar avanzará desde la madrugada del sábado 18 de abril, generando condiciones de inestabilidad en todo el territorio. Este sistema traerá consigo aire frío y húmedo que, al interactuar con una masa de aire más cálida, provocará precipitaciones generalizadas.

Lluvias y nevadas en distintas zonas

Las previsiones indican que durante el sábado se registrarán lluvias en amplios sectores de la provincia, mientras que en zonas del centro-oeste, centro y centro-este podrían producirse precipitaciones en forma de nieve, especialmente entre la madrugada y la noche.

El fenómeno afectará con mayor intensidad a áreas de mayor elevación, donde además se esperan temperaturas más bajas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El informe meteorológico también advierte sobre la probabilidad de heladas meteorológicas durante los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19. Sin embargo, será el domingo la jornada más crítica, ya que tras el paso del frente frío y las precipitaciones se prevén los valores térmicos más bajos.

Para el lunes 20 de abril, se anticipa una mejora en las condiciones, con un leve ascenso de temperaturas que reducirá el riesgo de heladas.

Recomendaciones para circular

Ante este escenario, la AGVP junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomendaron a los conductores extremar las precauciones al circular. Entre las principales medidas se destacan:

Reducir la velocidad en rutas y caminos

Estar atentos a la posible formación de escarcha

Consultar el estado de rutas a través de canales oficiales

Nueva tecnología para mejorar los pronósticos

Por otro lado, las autoridades informaron que se comenzó a trabajar con datos del Servicio Meteorológico Nacional mediante el modelo de pronóstico WRF (Weather Research and Forecasting).

Este sistema incorpora modelos digitales de elevación y utiliza información de estaciones meteorológicas para mejorar la precisión de los pronósticos. Actualmente se encuentra en etapa de prueba, pero se espera que optimice significativamente la calidad de la información de cara a la temporada invernal 2026.