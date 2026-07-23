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La ciudad de Río Gallegos volvió a vivir una jornada marcada por las bajas temperaturas extremas que han caracterizado este periodo invernal. De acuerdo con los registros oficiales procesados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 4 de la madrugada de este miércoles la sensación térmica descendió hasta los -21,5 °C, convirtiéndose en uno de los valores más bajos y peligrosos registrados durante la actual ola de frío en la capital santacruceña.

En este contexto de temperaturas extremas, La Opinión Austral recorrió distintos sectores de Río Gallegos para conocer de primera mano cómo impactó la ola polar en la vida cotidiana de los vecinos.

Durante la recorrida, vecinos relataron problemas por el congelamiento de cañerías, aunque algunos destacaron que las medidas de aislamiento implementadas en sus viviendas evitaron inconvenientes mayores. Asimismo, desde el cuartel de bomberos advirtieron sobre intervenciones realizadas por incendios vinculados al uso de métodos precarios de calefacción, una situación que se repite cuando las temperaturas alcanzan valores extremos.

Amanecer gélido

Si bien la temperatura real del aire en ese momento fue de -14,9 °C, la presencia constante de viento proveniente del oeste, que soplaba a unos 12 km/h, provocó que la sensación térmica cayera varios grados adicionales.

Vecinos y comerciantes salieron a despejar las veredas de la nieve que cayó durante la madrugada. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Esta situación intensificó notablemente las condiciones de frío extremo para los trabajadores y vecinos que debieron circular por la vía pública durante las primeras horas del día.

Durante el resto de la mañana, la situación climática no mostró una mejoría significativa. Las temperaturas reales se mantuvieron de forma persistente por debajo de los -14 °C, registrándose, por ejemplo, -14,4 °C a las 09:00 horas con una sensación térmica de -18,3 °C.

Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Pese al frío intenso, la visibilidad se mantuvo en 30 kilómetros y el cielo se presentó entre despejado y parcialmente nublado, permitiendo una visión clara pero gélida del paisaje urbano.

Ranking nacional de temperaturas

El impacto de este fenómeno meteorológico no fue aislado, ya que se reflejó claramente en el mapa nacional de temperaturas máximas elaborado por el SMN.

En dicho informe, el sur de Santa Cruz apareció destacado entre las regiones más frías de todo el país, compartiendo niveles de temperatura críticos con muy pocos puntos del territorio nacional.

Los registros detallados de las últimas horas muestran una tendencia de frío sostenido:

01:00 AM: Sensación térmica de -19,6 °C

Sensación térmica de -19,6 °C 04:00 AM : Punto crítico con una sensación térmica de -21,5 °C

: Punto crítico con una sensación térmica de -21,5 °C 08:00 AM: Sensación térmica de -20 °C

Estalactitas de hielo en diferentes objetos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Recomendaciones

Ante este escenario de clima adverso, las autoridades locales y sanitarias han emitido una serie de recomendaciones fundamentales para evitar incidentes y complicaciones de salud. Se solicita extremar los cuidados especialmente en los grupos más vulnerables, que incluyen a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Nieve en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Es vital mantener una adecuada calefacción en los hogares, asegurando siempre la ventilación mínima necesaria para evitar accidentes con monóxido de carbono. Asimismo, se recomienda evitar la exposición prolongada al aire libre y, en caso de ser necesario salir, utilizar varias capas de ropa térmica para mitigar el impacto de las temperaturas bajo cero y el factor del viento.