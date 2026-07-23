El cierre de la sucursal de Carrefour Market ubicada en el centro de Río Gallegos continúa generando preocupación entre los trabajadores y sus familias. Luego de que el miércoles La Opinión Austral confirmara el cese definitivo de la actividad del supermercado, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, brindó detalles sobre la situación laboral y confirmó que una parte de los empleados será despedida.

En una entrevista con radio LU12 AM680 de Río Gallegos, el dirigente explicó que ya mantuvieron reuniones con representantes de la empresa que llegaron desde Buenos Aires y que el principal objetivo del gremio es reducir el impacto del cierre mediante la reubicación de algunos trabajadores en otras sucursales.

Preservar puestos de trabajo

Silva señaló que las conversaciones comenzaron apenas se conoció la decisión empresarial y aseguró que existe una posibilidad concreta de reubicar a parte del personal, aunque reconoció que no alcanzará para todos.

“Nosotros estuvimos ayer ahí. Fuimos, hablamos con los que vinieron de Buenos Aires. Estamos planteando a ver si podemos, no te voy a decir que van a ser todos, pero por lo menos una parte de los trabajadores que están ahí no pierdan la posibilidad de seguir trabajando. Estamos hablando con la empresa”, afirmó.

El dirigente agregó que las negociaciones avanzan, aunque todavía no existe una definición oficial. “Calculo que, como te dije antes, vamos a lograr que eso pase. Repito, no la totalidad, pero por lo menos tratar de salvar lo más que se pueda”.

Para Silva, la prioridad del sindicato no pasa por las indemnizaciones, sino por conservar las fuentes laborales. “Yo no te hablo de la indemnización, te hablo de lo que a mí me parece más importante, que es ver la posibilidad de salvar algunos puestos. Lo importante en la vida es tener el trabajo”.

Carrefour argumentó falta de rentabilidad

Durante la entrevista, Silva explicó que la empresa justificó el cierre del local. “La empresa lo que dice es que no tiene rendimiento el local, este formato que se llama Market. Dice que estos formatos los están sacando del país y que van cerrando en algunos lugares”.

Además, señaló que existió otro factor que complicó la continuidad del comercio. “Otra cosa que no lo dijeron ellos, pero era conocida, es que también el alquiler era muy alto. Se quiso renegociar eso y no se pudo”.

El dirigente recordó además que desde hacía varios años circulaban versiones sobre un posible cierre. “Si bien uno después, haciendo memoria, se acuerda de que hace unos tres años se venía hablando de que en cualquier momento estaba el cierre. Pero pasó el tiempo y siguió funcionando. Entendimos que por ahí había mejorado la situación, pero por lo que se ve no fue así”.

Son más de 30 los trabajadores afectados

Silva confirmó que la empresa les informó que son 30 los empleados directamente alcanzados por el cierre de la sucursal alcanzados por el Convenio colectivo de Empleados de Comercios, sin embargo hay muchos más, tercerizados que el gremio no representa, y vinculados a otros convenios como el de vigiladores. “Yo ayer estuve hablando con los que vinieron. Les pregunté cuántas personas eran y me dijeron 30”.

El cartel en el local donde funcionaba el supermercado Carrefour en el centro de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

También aclaró que algunas versiones sobre empleados de seguridad y verdulería corresponden a personal tercerizado y no forman parte de la planta de Carrefour. “Nosotros estamos negociando reubicar a los trabajadores de Carrefour, porque esos son empresas externas”.

En ese sentido, explicó que los trabajadores de la verdulería serían reubicados por la firma para la que prestan servicios, mientras que el caso del personal de seguridad depende de otra empresa privada.

“La indemnización es plata que se pierde” Claudio Silva, titular Sindicato de Empleados de Comercio

El secretario general insistió en que la mayor preocupación pasa por el futuro laboral de los empleados despedidos y no por el pago de las indemnizaciones. “La indemnización es una plata que se pierde, porque lo importante en la vida es tener el trabajo”.

Asimismo, indicó que las desvinculaciones se realizarían bajo la legislación vigente antes de la reforma laboral. “Se va a pagar con la antigua ley. Trato de ver que hay cosas también positivas, porque a lo mejor pudo haber sido peor”.

Novedades de nuevo supermercado local

Consultado sobre el futuro del edificio que deja Carrefour Market, Silva afirmó que no existe información sobre el desembarco de otra cadena nacional. Sin embargo, reveló que próximamente abrirá un supermercado de capitales locales en Río Gallegos, aunque prefirió no brindar mayores precisiones.

“Dentro de poco se va a inaugurar un negocio grande acá en Río Gallegos. No es un súper de cadena nacional, pero es un súper local que se va a transformar en un súper seguramente por la superficie que va a tener”.

Incluso consideró que ese emprendimiento podría representar una oportunidad para algunos de los trabajadores afectados. “Por ahí se puede reubicar alguno de los trabajadores que salió. Todo eso uno lo puede intentar. De hecho, lo vamos a intentar”.

La mirada sobre la crisis económica

Durante la entrevista, Silva también analizó el contexto económico que atraviesa el comercio y sostuvo que el poder adquisitivo de los trabajadores continúa deteriorándose. “No desconozco la crisis. Hay una crisis. Un gobierno nacional que no protege a la industria nacional, no protege a la industria de alimentos nuestra”.

Además, sostuvo que el incremento de tarifas, alquileres y otros costos golpea directamente tanto a comerciantes como a consumidores.

“La vida económica de los trabajadores fue afectada muy fuerte con los alquileres importantes, las tarifas, y los sueldos no subieron con el mismo porcentaje. Entonces ahí se genera un desequilibrio”.

En esa línea, pidió revisar los costos que enfrentan quienes buscan abrir un comercio en la ciudad, desde los alquileres hasta las habilitaciones municipales, y reclamó medidas que faciliten el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas.