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Arturo “Maceta” Díaz, histórico canillita de La Opinión Austral, sufrió una nueva complicación de salud este sábado por la tarde y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Según informaron testigos, Díaz se descompensó mientras caminaba por las calles, una actividad que forma parte de su rutina diaria pese a las recomendaciones médicas. El episodio generó alarma entre vecinos y trabajadores que se encontraban en la zona.

Desde Radio Taxi Glaciar, cuyos empleados asistieron en primera instancia, relataron el momento vivido: “Hoy vivimos un momento de mucha preocupación al ver a Arturo en un estado delicado de salud. Lo único que pudimos hacer fue acompañar y esperar la llegada de la ambulancia para que reciba la atención necesaria. Le enviamos todas nuestras fuerzas y deseos de pronta recuperación”.

Una afección que se agrava

Díaz padece desde hace más de un año una úlcera en la pierna, condición que requiere reposo permanente. Sin embargo, su espíritu activo y su costumbre de recorrer la ciudad hacen que continúe saliendo a diario.

Durante su caminata matutina, la herida se habría reventado de forma repentina, dejando en evidencia que no había cicatrizado completamente. Esta situación obligó a los presentes a solicitar asistencia médica urgente. Minutos después, personal de emergencias llegó al lugar, evaluó su estado y lo trasladó al Hospital Regional Río Gallegos, donde quedó bajo atención profesional.

Un vecino que logró verlo en el nosocomio señaló que la atención médica está enfocada en su pierna, pero advirtió que el cuadro general requiere mayor seguimiento: “La condición va empeorando y necesita reposo, pero él sigue caminando constantemente. Creo que necesita una intervención más integral, con acompañamiento y seguimiento para garantizar su bienestar”.

Incluso, planteó la necesidad de que organismos provinciales puedan intervenir para brindar asistencia adecuada.

Por su parte, un vecino cercano a la familia aclaró que Díaz cuenta con contención permanente: “Su familia lo cuida mucho, lo bañan, lo cambian y le curan la pierna. Pero él se escapa, quiere salir, caminar y encontrarse con amigos. Su hermano siempre va a buscarlo”.

El cariño de toda una ciudad

Arturo “Maceta” Díaz es una figura muy querida en Río Gallegos, reconocido por su calidez y sus años dedicados a la distribución de diarios. Su historia y su presencia cotidiana lo convirtieron en un personaje entrañable para varias generaciones.

Hoy, vecinos, trabajadores y amigos se unen en un mismo mensaje: fuerza y pronta recuperación. ¡Mucho ánimo, Maceta!