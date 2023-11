Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriel es un joven riogalleguense no vidente que este domingo concurrió a la escuela Laboral Domingo Savio para emitir su voto como todos los argentinos.

En diálogo con La Opinión Austral, contó cómo es la metodología para sufragar para las personas ciegas y aseguró que con el paso de los años se ha hecho más sencillo el proceso.

“Si no tenés la posibilidad de ir acompañado, el presidente de mesa te acompaña y te dice en qué posición está cada boleta, luego sale para que vos elijas la que querés. Si no está la chance de venir con un familiar o un acompañante que haga lo mismo y de esa manera se puede sufragar”, explicó.

Por otro parte, resaltó que “sería ideal que tenga al menos las iniciales o alguna referencia en braille” para no depender de alguien u otra opción para pensar a futuro sería “de manera electrónica con un lector”. En cualquier caso, destacó que “está es la posibilidad que tenemos y siempre es bueno emitir el voto”.

Gabriel tiene 32 años y ya tiene varias elecciones en su haber. “Tengo a mi hermano que siempre me acompaña y sabe como guiarme”, contó y destacó que “siempre trato de ir a las mesas comunes para que las autoridades de mesa sepa cómo dirigirse a una persona con discapacidad visual”.

En este sentido, destacó que su experiencia siempre ha sido formidable. “Me ha tocado que el presidente entra conmigo y de verdad hay mucha buena predisposición y yo creo que de a poquito sumando se puede lograr un cambio”.

Además, animó a las personas en su condición para acercarse a votar en cada oportunidad: “Siempre importante la inclusión de las personas y al tener los mismos derechos que todos los ciudadanos hay que asistir y participar”, apuntó.

Por otra parte, se refirió a la situación de Río Gallegos para los no videntes a la que calificó de “complicada”. En este sentido, señaló que hay una gran problemática debido a la gran cantidad de perros sueltos y contó que ya lo han mordido tres veces. “A mi me gusta salir a caminar solo y al no verlos te toca que te muerdan”, detalló.

“El tema de las veredas o los conductores que dejan los autos arriba de la senda asi como los locales que ponen mercadería y cartelería afuera te complica. Pero se ha ido avanzando con el tema de los semáforos sonoros y baldosas podotáctiles”.

“Con la Fundación Juntos, para personas con discapacidad visual que abrió hace poco, estamos trabajando en todas esas cosas en conjunto con el municipio y la gobernación”, cerró.