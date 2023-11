En cambio, el uso de disfraces o vestimentas llamativas no está prohibido. No obstante, al ingresar al lugar de votación, la persona disfrazada debe revelar su verdadero rostro, ya que las autoridades de mesa solicitarán que se retire la máscara, en caso de llevarla, o que se quite el maquillaje, con el fin de confirmar su identidad conforme al documento nacional de identidad (DNI). En caso de negarse, la persona no podrá sufragar.