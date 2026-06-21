Este domingo se desarrollan las elecciones internas para definir la conducción del comité local, en una jornada marcada por una importante concurrencia de afiliados pese a las bajas temperaturas y las condiciones climáticas. Desde temprano, las distintas listas siguieron de cerca el movimiento en las urnas y destacaron la participación registrada.

En ese marco, Gisela Martínez, candidata a presidenta por la Lista Soluciones y ex candidata a diputada nacional en las elecciones de octubre de 2025, se mostró conforme con el desarrollo de los comicios y valoró la convocatoria registrada desde las primeras horas.

“La verdad que veo una muy buena convocatoria. Ha venido muchísima gente, más allá de que fue el Día del Padre, es domingo y las calles están bastante escarchadas. Aun así, hay una buena participación, así que estamos muy contentos”, expresó a La Opinión Austral.

En relación con las propuestas de la Lista Soluciones, la candidata aseguró que uno de los principales objetivos es volver a acercar el partido a sus afiliados y generar una mayor participación.

“Hay muchísimas cosas que todavía se pueden hacer dentro del comité. Lo que más nos transmiten los afiliados es que no se sienten escuchados, que no participan y que el partido se ha alejado muchísimo de ellos”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la prioridad será reconstruir ese vínculo y generar espacios reales de participación. “Tenemos que volver a escuchar al afiliado y saber qué necesita. Podemos pensar en grandes propuestas, pero si no escuchamos lo que realmente quiere la gente, esas ideas terminan quedando en la nada”, afirmó.

Entre los ejes de trabajo, Martínez mencionó la intención de ampliar la participación dentro del comité, convocar a profesionales y fortalecer la relación con distintos sectores de la comunidad.

“Queremos volver a convocar a los profesionales, generar una red profesional, retomar el contacto con la educación y recuperar los valores e ideales que históricamente nos identificaron”, indicó.

Por último, destacó el trabajo territorial realizado en los últimos meses y aseguró que el contacto con los afiliados permitió conocer de cerca sus principales preocupaciones.

“Hace tiempo que venimos trabajando y hablando con los afiliados, tanto en reuniones pequeñas como en encuentros más grandes. La principal preocupación que nos manifiestan es que el partido solo se acuerda de ellos cada cuatro años, cuando hay elecciones. Después sienten que quedan olvidados”, concluyó.