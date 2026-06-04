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El presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, destacó los resultados obtenidos durante las primeras semanas de funcionamiento del Mercado Concentrador Patagónico y anunció una jornada especial de promociones bajo la modalidad “Hot Sale“, abierta a toda la comunidad.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Sívori explicó que la apertura extraordinaria tuvo como objetivo acercar productos frescos y de calidad a precios accesibles para los vecinos de Río Gallegos.

“Hoy hay un Hot Sale por única vez. No es que habitualmente va a estar abierto al público minorista durante la semana, pero esta es una oportunidad que no hay que dejar pasar“, señaló.

La gente comprando de a cajones. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El funcionario remarcó que uno de los principales objetivos impulsados por el Gobierno Provincial es generar precios de referencia que permitan ordenar el mercado sin necesidad de aplicar controles directos sobre los valores. “La intención es que los consumidores tengan la posibilidad de conseguir frutas y verduras de excelente calidad a un costo accesible“, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la histórica explicación vinculada exclusivamente a los costos logísticos para justificar los elevados precios de frutas y verduras en la Patagonia.

“Está demostrado que la logística influye, pero no en la magnitud que muchas veces se trasladó a los consumidores. Hoy vemos productores que llegan desde Entre Ríos o Mendoza y ofrecen productos a precios mucho más bajos”, indicó.

Baja de precios

Sívori también destacó la recepción que ha tenido el mercado entre los vecinos. Según explicó, la respuesta que recibe cotidianamente apunta tanto a la calidad de los productos como a los precios ofrecidos.

Se ofrecieron muy buenos precios para la compra minorista. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Además, consideró que la puesta en marcha del Mercado Concentrador ya está generando un efecto positivo en otros comercios de la ciudad. “Estamos seguros de que varios puntos de venta de Río Gallegos y sus alrededores han bajado sus precios a partir de la llegada del mercado“, afirmó.

Respecto de las largas filas registradas durante los primeros fines de semana, explicó que forman parte del funcionamiento habitual de este tipo de espacios comerciales. “Un mercado concentrador es mucha gente comprando, buscando precios y adquiriendo productos en cantidades importantes. Hay que acostumbrarse a esa dinámica porque permite acceder a valores mucho más convenientes”, señaló.

Hubo una muy buena cantidad de personas en el Mercado Concentrador Patagónica. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En relación con la incorporación de nuevos productores, Sívori confirmó que el espacio continúa abierto para quienes deseen sumarse y adelantó que ya existen conversaciones con productores locales.

“Hace apenas dos semanas que estamos trabajando. Hay productores locales con los que estamos dialogando y esperamos que puedan incorporarse pronto. Incluso hemos puesto los espacios a disposición de manera gratuita”, explicó.

“El beneficio es para todos”

Por otra parte, destacó el impacto económico indirecto que genera la iniciativa en la ciudad. Según detalló, los productores que llegan desde otras provincias alquilan viviendas, consumen bienes y servicios y realizan gastos que benefician a distintos sectores de la economía local.

El “hot sale” se extendió desde las 08:00 hasta las 16:00 de este jueves. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

“El beneficio es para todos. Hay ventajas directas para quienes compran más barato y también beneficios indirectos porque esos productores viven, consumen y generan movimiento económico en la ciudad“, expresó.

Finalmente, Sívori invitó a vecinos de distintas localidades santacruceñas a aprovechar la propuesta cuando visiten Río Gallegos. “Quienes vienen desde Piedra Buena, El Calafate o localidades cercanas pueden aprovechar para pasear y llevarse frutas y verduras de calidad a precios convenientes“, concluyó.