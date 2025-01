Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carla Oyarzo, la mamá de Theo Olaguibe, el nene de 10 años que se electrocutó en la plaza San Martín, habló en exclusiva con La Opinión Austral sobre el estado del menor. “Gracias a Dios está bien, estamos en sala común”, comenzó.

En un primer momento “no lo pude ver porque entró a terapia intensiva, me dejaron verlo sólo un ratito y tuve que salir hasta las 12 del mediodía que pude pasar a verlo”, expresó sobre esas primeras horas de angustia.

Puntualmente sobre los hechos ocurridos a última hora de este lunes, comentó que Theo apoyó la espalda en uno de los caños que sostienen las luces de la plaza. “Fui a la plaza (el martes) a decirles cuál había sido y ahora me enteró que son tres más los que tienen electricidad”, mencionó.

Las pericias se realizaron en horas de la mañana y los resultados fueron concluyentes respecto de la tensión eléctrica.

Luego, relató a este medio que había llevado a su otra hija al baño. “Cuando volví, él (Theo) ya se había despegado del palo, pero no podía caminar, estaba en estado de shock, lloraba y lloraba”, afirmó.

Ante la consulta si se había dado cuenta lo que había ocurrido, Carla respondió: “Yo no entendía nada, él mismo me lo dijo y llamamos a la ambulancia”, afirmó al tiempo que dijo que tiene “una marca en la espalda”, que podría ser la quemadura del caño, ya que “no lo agarró, se apoyó en el caño”.

“No tiene ninguna otra marca, sólo todo rojo en la espalda”, manifestó Carla Oyarzo. “Va mejorando bien, está hablando bien, normal”, aunque “el susto no se lo olvida más, mis otros nenes también que aún no los pude ver porque no me moví de acá”.

En la inspección ocular estuvieron la Policía de Santa Cruz, SPSE y la Municipalidad de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La vecina manifestó que hubo una breve comunicación con el municipio. Reconoció que en la mañana del martes habló con la secretaria de Gobierno Sara Delgado, a la cual le cuestionó cómo era posible que la plaza no esté clausurada. “Cuando me presenté al municipio les dije cómo la tenían habilitada, había pasado como a la una (de la madrugada) y eran las ocho de la mañana y no la habían cerrado”, dijo.

Desde el municipio, “creo que del área de saneamiento, vinieron a traerle (a Theo) unos regalos, pero nada más”, comentó. “No tengo otras respuestas” y advirtió: “Voy a recurrir a lo legal, porque si a mi hijo le hubiera pasado algo mayor, no se hace cargo nadie”.

“Voy a todos lados con mis hijos, a todas las plazas, estuvimos 20 minutos y pasó esto”, manifestó. “Mi hijo no quiere volver más, quedó muy asustado y sensible”, señaló finalmente.