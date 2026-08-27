En el Centro de Administración del barrio San Benito, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, encabezó la entrega de 26 terrenos en el barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos, correspondientes a las manzanas 662 a 689.

Durante el acto, las familias beneficiarias recibieron las carpetas correspondientes a los terrenos asignados. La documentación incluye las actas de acuerdo y el croquis de ubicación de cada lote, además de un código QR que permite consultar de manera digital la ubicación de la parcela correspondiente a cada familia.

Entre las familias adjudicadas estuvo la que conforman Ariel y Yamila junto a sus tres hijas de 6, 2, y 1 año y medio. “Estamos contentos, lo esperábamos hace un montón, veníamos entre trámite y trámite, papeleos. Estamos contentos, es para ellas, lo hacemos para las nenas”, afirmó Ariel, quien trabaja como panadero, a La Opinión Austral.

El padre de familia aprovechó la oportunidad para agradecerles a unos amigos “que siempre nos están dando una mano: Cristian y Claudio”.

Comenzar a construir

Actualmente, la pareja vive en un alquiler. “La economía está media complicada, tratamos de rebuscarnosla. Estamos contentos con esta oportunidad que tenemos, trataremos de hacer lo mejor y de meterle lo antes posible para dejar de alquilar y cumplir el sueño”.

“Hasta la piscina del perro no paro”, afirmó entre risas.

Yamila y Ariel junto a sus tres pequeñas hijas ya tienen terreno propio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“La idea es empezar con una piecita, dejar de alquilar y después ir agrandando poco a poco”, señaló Yamila a lo que Ariel agregó “lo que sea necesario para dejar de alquilar y dejar ese ingreso para seguir agrandando y, si Dios quiere, lograrlo en algún momento”.

Para finalizar, Ariel agregó: “Muchisimas gracias a la gente del IDUV, a todo el que nos ayudó. Y un saludo a mi amigo Cristian Trujillo: ‘Capo, gordo, lo hicimos’“.