Hierromad Santa Cruz ofrece materiales para la construcción y soluciones para cada proyecto de obra.

“Se va renovando todo, se va dejando un poco de lado el revestimiento común como la pintura y el cerámico, se está utilizando mucho la piedra natural en láminas, pvc, para cielo raso, para paredes, para pisos”, comentó Alfredo González a La Opinión Austral.

“Al ser pvc tiene una durabilidad eterna y muy buena terminación. Nuestros productos son de primera calidad”, acotó.

Consultado sobre que busca el cliente, señaló: “Buscan algo que sea novedoso, que nadie tenga, algo que en relación costo-tiempo-mano de obra pueda tener un beneficio superior a lo que venía usando y lo que ofrecemos tiene cero mantenimiento, lo puede colocar cualquiera, es una muy buena opción”.

Modalidades de pago

Por otra parte, sobre formas de pago y beneficios, dio a conocer: “Estamos trabajando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y disponemos de varios planes sin interés, tenemos muchos descuentos con pago en efectivo. También tenemos descuentos y promociones sin interés con diferentes tarjetas”.

Hierromad Santa Cruz, está ubicado en avenida Gregores 732, y su horario de atención al público es de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00, y los sábados, de 09:00 a 13:00.

También realizan venta online mediante el WhatsApp 2966-506809. “Es lo mejor y lo más rápido para comunicarse”, cerró González.