Una vecina de Río Gallegos resultó con graves heridas tras ser atacada por un perro raza pitbull este domingo en la Reserva Costera Urbana en cercanías al predio de la UNPA.

“Se habían organizado para salir a entrenar, no llegaba nadie y salió. Vio una trafic blanca a lo lejos, siguió y de golpe, vio que venía algo. Lo primero que hace es poner el brazo, el perro le agarró el brazo, el dueño llegó y lo sacó”, contó Héctor Vargas, pareja de la runner Viviana Velásquez, a La Opinión Austral.

Fueron 200 metros hasta que el dueño del can llegó. “El brazo quedó destruido”, señaló y agregó que “él agarró a su perro. Vino hasta el hospital con ella y me llamó mientras estaba en la guardia. Le dije que cuando nos tranquilicemos y le den el alta, lo voy a llamar”.

Héctor Vargas, pareja de Viviana Velásquez, contó a La Opinión Austral cómo sucedió el ataque. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Él me dijo que cuando retiró al animal de la perrera lo estaban adiestrando y justo cuando abre la puerta, lo tenía en una jaula, se le escapa“, explicó.

Ahora, afirmó Héctor, “la prioridad es ella. Después de tantas mordeduras tuvo una pequeña fractura. El parte médico que nos dio el doctor dice que le pusieron dos clavos, uno sostiene el tendón y otro sostiene el hueso. Le hicieron la sutura y a partir de ahí hay que esperar un mes que esté inmovilizada y ver cómo reacciona”.

“Después de todo lo que se publicó veo que no hay nadie de la Municipalidad que se comunique con nosotros, que busquen en sus documentos a quién le dieron un perro pitbull. Ellos se lo dieron en tenencia responsable entonces que se comuniquen con el hombre a ver qué pasó“, apuntó.

“Le pusieron dos clavos, uno sostiene el tendón y otro, el hueso”. HÉCTOR VARGAS

Viviana además de runner es licenciada en Enfermería y trabaja en el Hospital Regional Río Gallegos. Sobre su labor, Héctor recordó que “con el primer lote de vacunas que llegaron a Río Gallegos ella fue una de las encargadas de la distribución con todo el equipo del hospital, viajaban para dejar las vacunas para que el Covid desaparezca”.

El vecino lamentó que “en dos segundos de pasar de entrenar casi toda la semana, de tener una vida sana, de buscar la salud en el deporte y estar constantemente en actividad, tenga que quedarse quieta”.

Responsabilidades

Por otro lado, sobre su vínculo con las mascotas, contó que en su hogar tienen perros y gatos. “El perro tiene su lugar, es parte de la de la familia, lo contenemos”.

Así ingresó Viviana Velásquez este domingo a la guardia del Hospital Regional Río Gallegos.

También tuvo como mascotas a canes de razas peligrosas. “Tuve perros Doberman durante mucho tiempo, pero sabiendo que es una raza que puede desconocer a la gente, siempre tuvimos cuidado. Nunca mordieron a nadie y no necesitábamos ponerle bozal porque no lo exponíamos a la gente, lo manejábamos en patio grande. Si no teníamos patio, no teníamos perro. Tenía su libertad, su espacio, pero protegiendo siempre al otro”, contó.

“El personal tiene que salir más a la calle y hacer multa”. HÉCTOR VARGAS

“En Río Gallegos lamentablemente no podés salir a andar en bicicleta. Hay calles que salís y tenés 15 perros, si vas a tener una mascota, guardala, cuídala”, remarcó sobre la importancia de la tenencia responsable.

Las mordidas del pitbull causaron fractura en el brazo de Viviana.

En este contexto, Héctor manifestó que “la Municipalidad tendría que fortalecer su área, tiene que tener más publicidad de lo que hace, el personal tiene que salir más a la calle y hacer multa”.

Asimismo, consultado sobre si considera necesario que regrese la práctica de captura de perros, señaló que “apuntaría a que el Municipio haga un plebiscito”.

El grupo “Los Huemules” le entregó un obsequio y le hizo llegar el cariño de los runners.

“Esto no puede quedar así, más allá de lo judicial, cada sector tiene que ocuparse de su área”, afirmó.

Para finalizar, agradeció a “amigos, familiares y corredores que se acercaron a saludar a Viviana y mandar un mensaje. En lo que es salud, se está ocupando el Hospital, vamos en buen camino. Esperemos que todo salga bien“.