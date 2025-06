Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia de “Luz“, una perrita de aproximadamente un año de raza Border Collie, genera conmoción en Río Gallegos: fue encontrada al borde de la muerte, con una fractura de cráneo, en un descampado del barrio Padre Olivieri. Se descartó que las heridas hayan sido causadas por otros animales, lo que aumentó la preocupación, aunque al mismo tiempo alivia saber que día a día muestra señales de recuperación.

Javier, un vecino que había salido a andar en bicicleta con sus mascotas el pasado sábado 14 de junio, se topó con una imagen que no logró identificar en medio de la oscuridad. Al regresar al lugar, descubrió que se trataba de una perra cubierta de sangre que aún respiraba. Gracias a su rápida reacción, como así también a la intervención de su pareja Isis Rodríguez y grupos proteccionistas, lograron contenerla y facilitar su atención veterinaria.

La Opinión Austral siguió el caso desde el primer momento. De hecho, el 22 de junio este medio informó que la mascota estaba más despierta, activa y comenzó a interactuar con los perros de la familia que la recibió. Fue Isis quien la bautizó “Luz de esperanza”, conmovida por la fuerza que demostró tras el violento episodio. Ahora, la vecina brindó más información sobre su estado y reveló un dato impactante: las lesiones habrían sido provocadas con un rastrillo.

En comunicación con LU12 AM680 Río Gallegos, Isis afirmó. “Hoy está bien, se levanta bien, come, está mucho mejor de salud. Su ánimo es realmente diferente, ya sale a pasear con los perros que tenemos nosotros, ya hace caminatas y corre también, pero aun así sigue débil porque todavía se tropieza”, expresó.

También recordó el momento en que Javier la encontró: “Mi pareja sale todos los días a andar en bici para que nuestros perros gasten energía. En una de esas salidas, él la vio, estaba tiradita ahí y la llevó inmediatamente. Él me llamó y me dijo que había una perrita, me mandó un video y yo salí de mi trabajo y directamente la fuimos a buscar”.

Y agregó: “Él dejó los perros en casa, salimos con la camioneta y la levantamos. Ahí mandé un video a Facebook y a un grupo de Instagram, y unas chicas me dieron el contacto de la Fundación Narices Frías para conseguir veterinario urgente, porque nosotros pensábamos que se nos iba a morir. En el momento uno no sabe”. A propósito, agradeció a los integrantes de la fundación porque “gracias a ellos tuvo una atención rápida y Luz se pudo salvar”.

Un dato impactante que compartió con “La Decana de la Patagonia“ fue que el veterinario que atendió al animal le indicó que, “aparentemente, el golpe pudo haber sido con un rastrillo en la cabeza, porque tenía tres fracturas lineales. Y ahí el médico le dio antibiótico y calmantes, porque obviamente era lo que se podía ver y era esperar nomás su evolución”.

“Luz”, la perrita Border Collie que fue golpeada y abandonada, ahora y antes.

“Cuando nosotros la fuimos a retirar del veterinario, pensábamos que tenía alguna herida en el cuerpo. Entonces no sabíamos cómo tomarla porque no sabíamos qué parte tenía más dañada. Ella no se movía, ella solo movía sus ojitos, no tenía movilidad de nada, estaba como en modo vegetativo“, rememoró.

Seguidamente, comentó: “El veterinario estaba sorprendido porque cuando empezó a ver, lo primero que hizo fue raparle la cabecita para ver de dónde salía más sangre y ahí se dio cuenta que tenía una fractura abierta de cráneo, tres golpes. Después, a los cuatro días, el veterinario me dijo que esto era producto de una persona porque no tenía mordedura de otro perro. No había ninguna lesión aparte de su cabeza, todo lo demás estaba limpio”.

Además de reiterar que el veterinario le indicó antibióticos y analgésicos, Isis precisó: “Al principio le empecé a dar de comer con jeringa; pollito con caldo, se lo trituraba en la licuadora y ahí se lo daba, hasta que empezó a masticar de a poquito”. A su vez, enfatizó que sus perros estaban asombrados con la presencia de Luz, pero solo se acercaban y se iban, sin mostrar agresividad: “Saben cuando uno está enfermo”, dijo.

Finalmente, señaló que, una vez que la perrita se recupere por completo, la dará en adopción “pero a una familia que tenga buenos ingresos. Obviamente va a ser muy meticuloso el tema de su adopción más adelante, que tenga un patio (…) para poderle dar una familia que sea correcta para ella”.