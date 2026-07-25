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Personal de Protección Civil y funcionarios del Gobierno provincial trabajaron este sábado en una vivienda ubicada sobre calle 13, en el barrio San Benito, donde una familia quedó afectada por una importante inundación. El ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, estuvo presente en el lugar y confirmó que se desplegó un operativo para contener la situación.

La familia afectada está integrada por un matrimonio y tres adolescentes. Ante la emergencia, las autoridades resolvieron trasladarlos a un lugar seguro mientras continúan las tareas para retirar el agua acumulada y avanzar con una respuesta integral.

En el lugar, trabajaron diferentes áreas para asistir a la famila. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

Operativo de asistencia

Durante la intervención, personal de Protección Civil trabajó junto a funcionarios provinciales para asistir a los vecinos afectados por el ingreso de agua a la vivienda. Según explicó el ministro Sebastián Georgion, se solicitó la llegada de un camión bomba para realizar el desagote del lugar y avanzar con la recuperación del domicilio.

“Estamos colaborando, está complicado”, expresó el funcionario a La Opinión Austral al referirse al panorama encontrado en el sector. Además, detalló que la familia está compuesta por tres adolescentes y un matrimonio, y que la prioridad era resolver la urgencia.

Como parte del operativo, se determinó que los integrantes de la familia sean alojados temporalmente en un hotel, donde recibirán asistencia, alojamiento y los elementos necesarios mientras se evalúa la situación habitacional.

Calles anegadas y complicaciones por la acumulación de agua

La zona del barrio San Benito presentó distintos puntos con acumulación de agua debido a las precipitaciones, el deshielo y las condiciones climáticas que continúan afectando a la ciudad.

En una calle paralela a calle 13, La Opinión Austral registró un importante anegamiento, con sectores prácticamente cubiertos por agua. Desde el área de asistencia indicaron que continuarán los trabajos durante las próximas jornadas para atender las situaciones más complejas.

Calles anegadas por la acumulación de agua, frente al temporal en Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Otro de los sectores afectados es calle Celestino García, donde un tramo se encuentra complicado para la circulación hacia otros puntos del barrio debido a la presencia de agua acumulada producto del deshielo y las lluvias recientes.

También se registraron inconvenientes en calle Peñaloza y Noel Bravo, donde se observó una importante acumulación de agua. Durante la jornada persistieron las precipitaciones en forma de agua nieve, sumando dificultades al escenario.

El pronóstico anticipa lluvias y nevadas para el domingo en Río Gallegos

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

La temperatura mínima prevista será de -3 °C durante la madrugada, mientras que por la mañana se ubicará alrededor de -1 °C. Hacia la tarde, el cielo permanecerá nublado, con una temperatura cercana a los 0 °C, y durante la noche se espera un registro de -1 °C con cielo mayormente nublado.

El viento se mantendrá entre los 7 y 22 kilómetros por hora, con predominio de dirección sudoeste durante gran parte de la jornada y rotación hacia el oeste durante la noche.

Ante este escenario, los equipos de emergencia continuarán atentos a posibles nuevos anegamientos y a las necesidades de los vecinos afectados por la acumulación de agua en distintos barrios de la capital santacruceña.