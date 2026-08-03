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El pasado 23 de julio, la riogalleguense Jazmín Candela Dose recibió un trasplante de corazón y actualmente se encuentra en recuperación. La joven, de 22 años, había sido diagnosticada con miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre.

Este lunes, exalumnas del Instituto María Auxiliadora, donde Jazmín egresó en la promoción 2021, informaron que atraviesa un estado delicado y pidieron a la comunidad acompañarla con oraciones por su bienestar.

“Confiamos en Dios y en la intercesión de María Auxiliadora. Que el abrazo de la Virgen le dé fortaleza para superar este duro momento. Que don Bosco, que tanto amó a los jóvenes, ruegue por ella. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”, expresaron en redes sociales.

Debido a la gravedad de su cuadro, la joven fue incorporada a la lista de espera de emergencia para un trasplante, que finalmente se concretó hace poco más de una semana. Luego de varias horas de cirugía, se confirmó que la intervención resultó exitosa. Antes del procedimiento, su hermana Camila Dose había comunicado en redes sociales la aparición de un donante compatible y pidió acompañar el momento con fe y oraciones.

A principios de esta semana, la familia manifestó su agradecimiento por el apoyo recibido desde distintos puntos del país. “Tenemos el alma llena de agradecimientos que queremos compartir. Familia, amigos, amigos que son familia, conocidos y desconocidos, todos de una manera u otra nos ayudan, acompañando, rezando a un Dios muy grande, que le da fuerzas, que no le suelta la mano”, resaltaron.

Y agregaron: “A nosotros nos da la fe, la esperanza y la fortaleza para poder seguir apoyando a nuestra reina pequeña, gran leona, luchadora siempre. La oración y la fe nos une; todos están cerquita de nosotros, aún en la distancia y desde otras religiones”.

En ese contexto, la mamá de Jazmín dedicó unas palabras a la familia del donante que hizo posible el trasplante: “Un sentimiento que nos inunda, que no sabemos cómo expresar dentro de tanta confusión y dolor, es hacia quien le da esta nueva oportunidad de vida con su corazoncito a Jaz. Ese corazoncito está en una personita transparente, pura, sana de alma y agradecida por siempre”.

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