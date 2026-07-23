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Jazmín Candela Dose, la joven de 22 años oriunda de Río Gallegos, salió de cirugía después de recibir el corazón que esperaba para el trasplante, según pudo saber La Opinión Austral.

Previamente, su hermana Camila Dose había expresado en redes sociales: “Llegó el corazón para Jazmín. Ya está en cirugía, es larga. Estamos afuera esperándola con mucha fe y fuerza. Gracias a todos”.

La noticia generó emoción y esperanza luego de días de profunda preocupación. Ahora, sus seres queridos dieron a conocer que “aceptó el corazón” y pidieron a la comunidad que intensifique las oraciones.

Tras finalizar la intervención, el cirujano explicó que pudieron completar el procedimiento y que el organismo de Jazmín aceptó el nuevo órgano. El corazón recibido tiene una valoración de “8 puntos“, mientras que el estado de la joven al momento del trasplante era de “4 puntos“.

El especialista señaló que existen aspectos positivos y otros que requieren seguimiento. Entre los avances favorables, destacó que el ventrículo derecho comenzó a funcionar correctamente. Sin embargo, el izquierdo todavía no inició su actividad, por lo que el equipo médico continúa estimulándolo con medicación.

Además, resaltó como un dato muy positivo que no necesitó asistencia del ECMO, un dispositivo que funciona como apoyo para bombear la sangre y mantener la circulación en pacientes críticos.

Jazmín había sido incorporada a la lista de espera de emergencia para un trasplante cardíaco tras ser diagnosticada con miocarditis, una inflamación del músculo del corazón que afecta su capacidad para bombear sangre de manera adecuada.

Debido a la gravedad de su cuadro, su familia y allegados iniciaron pedidos de acompañamiento y oración para que pudiera aparecer un donante compatible.

La convocatoria fue impulsada por exalumnas de María Auxiliadora Río Gallegos, institución de la que Jazmín egresó en la promoción 2021. Desde allí invitaron a la comunidad a acompañarla espiritualmente y pedir por su recuperación.

Durante estos días, numerosos vecinos, instituciones y personas cercanas expresaron su apoyo a la familia Dose, manteniendo la esperanza de que llegara el trasplante que finalmente se concretó.

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