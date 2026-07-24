Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras varios días de frío extremo, nevadas y alertas meteorológicas en Santa Cruz, el panorama climático comenzará a mostrar una leve mejoría. No obstante, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aclararon que el invierno aún tiene un largo recorrido y que las condiciones frías persistirán durante las próximas semanas.

En diálogo con LU12 AM680, el meteorólogo José Luis Estela explicó que la intensa ola de frío registrada en la provincia fue la primera de gran magnitud de la temporada, luego de un inicio de invierno con condiciones más benignas para la Patagonia.

“Veníamos de condiciones bastante benévolas para lo que es la Patagonia y de golpe llegó una ola de frío con varios días consecutivos de temperaturas realmente muy bajas”, señaló. En ese contexto, recordó que en distintas localidades santacruceñas se registraron mínimas de entre 10 y 20 grados bajo cero, mientras que en Río Gallegos la temperatura máxima llegó a mantenerse cerca de los -8°C, incluso por debajo de los valores registrados en la Antártida Argentina.

Respecto del pronóstico inmediato, Estela indicó que durante el fin de semana las temperaturas extremas comenzarán a ceder. “Las mínimas estarán más cercanas a los cero grados y ya no habrá condiciones de ola de frío, aunque las máximas seguirán siendo bajas, con registros de apenas dos o tres grados”, precisó.

También recordó que la reciente alerta roja emitida por el SMN respondió no solo a la intensidad del frío, sino a su persistencia durante varios días consecutivos, una situación que representa un riesgo para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

El Niño

Consultado sobre el fenómeno de El Niño, el especialista explicó que los cambios observados en la circulación atmosférica coinciden con las señales esperadas para este evento climático.

Según detalló, el actual patrón muestra temperaturas más frías sobre el sur de la Patagonia y condiciones más cálidas hacia el norte del país, además de nevadas en la cordillera y lluvias en el Litoral, un comportamiento típico durante la influencia de El Niño.

En ese sentido, adelantó que para las próximas dos semanas los modelos climáticos mantienen anomalías negativas de temperatura sobre el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“No puedo asegurar que vaya a haber otra ola de frío, pero sí temperaturas más bajas de lo normal”, afirmó.

Además, advirtió que el fenómeno podría seguir influyendo durante lo que resta del invierno e incluso en el comienzo de la primavera.

“Con El Niño presente y bastante activo, es una señal que suele darse en la Patagonia registrar condiciones más frías de lo normal. Hay que estar atentos porque pueden repetirse situaciones que favorezcan estas circulaciones de aire polar asociadas al fenómeno de El Niño”, sostuvo.

Cómo anticipa el SMN estos eventos extremos

Estela también explicó que el Servicio Meteorológico Nacional trabaja con distintas escalas de pronóstico para anticipar este tipo de fenómenos.

Por un lado, el pronóstico de corto plazo permite prever con aproximadamente una semana de anticipación el ingreso de masas de aire polar y emitir alertas por bajas temperaturas, nevadas u otros eventos meteorológicos.

En cambio, los pronósticos estacionales permiten identificar tendencias climáticas vinculadas a fenómenos de gran escala, como El Niño.

“Cuando está presente El Niño se puede anticipar una mayor probabilidad de condiciones frías en el sur de la Patagonia durante el invierno, aunque no es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá una nueva ola de frío”, concluyó el meteorólogo.