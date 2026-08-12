Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La expectativa está puesta este miércoles en la Cámara Oral de Río Gallegos, donde se conocerá el veredicto en el juicio por la muerte de Rubén Mansilla, el ex integrante de la Policía de Santa Cruz que falleció tras ser brutalmente agredido hace dos años.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el caso se remonta a la madrugada del 25 de mayo de 2024. Rubén Mansilla fue encontrado inconsciente a pocos metros del reconocido de reconocido pub, ubicado en inmediaciones de las calles Alberdi y Rawson. El hombre, que era padre de tres hijos y había pertenecido a la Policía, fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos, donde permaneció internado hasta que murió el 5 de junio de ese mismo año como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 12 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La Opinión Austral seguirá en vivo la jornada a través de todas sus plataformas y actualizará la información a medida que se conozca la decisión de la Cámara Oral.

Luka Seijas siguiendo el juicio en su contra. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Veredicto

El tribunal deberá definir la situación de Luka Maximiliano Seijas, acusado por el crimen. Durante los alegatos, la fiscal de Cámara Verónica Zuvic solicitó una pena de 12 años de prisión efectiva por homicidio en ocasión de robo.

La fiscal de Cámara, Verónica Zuvic. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La acusación sostuvo que la agresión contra Mansilla estuvo vinculada al robo de sus pertenencias y que la responsabilidad de Seijas quedó acreditada a partir de distintos elementos incorporados al debate, entre ellos registros de cámaras de seguridad, pericias y el hallazgo de una billetera perteneciente a la víctima.

Por su parte, la defensa de Seijas, a cargo de Sandro Levin y Gabriel Giordano, pidió la absolución de su representado. De manera subsidiaria, planteó que el hecho sea considerado como homicidio preterintencional.

Sandro Levin durante su intervención, siendo escuchado por su cliente, Luka Seijas. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La audiencia está prevista para este miércoles al mediodía en las instalaciones de la Cámara Oral, ubicadas en Malaspina 41.