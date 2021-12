Keila, la santacruceña de 6 años que subió al escenario con Camilo y cumplió su sueño

Keila tiene 6 añitos y es oriunda de la localidad de 28 de Noviembre. Este domingo, partió a la capital provincial junto a su mamá y su tía -Adela y Lorenza Mendoza- con un objetivo en claro: conocer a Camilo Echeverry, el artista del momento que hizo su debut en Argentina en el escenario mayor del 136° Aniversario de Río Gallegos.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Lo que nunca se iban a imaginar, es que el deseo de Keila se cumpliría tal cual lo habían soñado.

"Tus gafas son muy bonitas", le dijo Camilo a la niña antes de invitarla a subir al escenario ante la emoción desaforada del público santacruceño.

La niña desbordó de alegría y contagió esa felicidad al público en uno de los momentos más emotivos del recital.

Este lunes, luego del mejor día de la vida de Keila, la familia visitó los estudios de LU12 AM680 y contó en primera persona como fue ese momento de ensueño.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

En primer lugar, la madre contó que ese domingo, iniciaron su viaje alrededor de las 10.30 de la mañana y apenas arribaron a Río Gallegos, comieron algo rápidamente y se instalaron desde las 14.30 horas en el predio del Boxing Club para guardar lugar. Cabe recordar que, el show de Camilo, inició cerca de las 22.

"Estamos re contentas con lo que sucedió anoche, veníamos en el viaje desde 28 de Noviembre con este deseo de que ella pueda subir y conocer en persona a Camilo. Ella estaba re ansiosa, contando los días desde hace un mes. Todavía no caemos de que sucedió", sostuvo Adela.

Su hija no la dejó mentir y expresó su fanatismo por el autor de "Ropa Cara" e "Índigo". "Soy re fan de él. No me lo voy a olvidar nunca en la vida", dijo la pequeña.

Por su parte, la tía de Keila, Lorenza, agregó que ellas también son fanáticas del artista.

"Nos gusta ese pensamiento de lo que representa la tribu que es el amor, la unión, la unidad y la familia. Nosotras tenemos mucho de eso incorporado en nuestros valores. Somos muy unidas. Es super lindo tener esta experiencia maravillosa", aseguró.

Asimismo, Adela comentó que empezaron a familiarizase con la obra de Camilo durante la pandemia. "Fuimos viendo lo que era la vida de ellos con su suegro (Ricardo Montaner) en Miami. Empezamos a escuchar su música y Keila empezó a aprender de memoria las canciones", relató.

FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Por último, la niña que está a pocos días de terminar el jardín de infantes comentó cuál es su siguiente sueño luego de estar junto a su ídolo frente a miles de personas en Río Gallegos.

"Soy re famosa. Me quiero ir a Miami con Camilo. Me voy a Miami directo. No quiero perderme en 28 de Noviembre que todo está frío. Quiero tirarme de bomba con Camilo", aseguró la niña entre risas y con la alegría intacta luego de haber vivido el mejor momento de su vida.