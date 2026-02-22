Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Víctor Ventura y Nolberto Filippi de Monte Buey, Ricardo Guillén de James Craik y Gerardo Marani de Justiniano Posse integraban el Regimiento de Infantería Mecanizado 25 cuando la unidad pisó las islas Malvinas el 2 de abril de 1982.

Del 15 al 21 de febrero, después de casi 44 años, los veteranos de guerra oriundos de Córdoba volvieron visitaron las islas. El vuelo de ida y de vuelta lo tomaron en el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández” en Río Gallegos, donde este sábado dialogaron con La Opinión Austral.

Gerardo Marani, Ricardo Guillén, Eduardo Chorrero, presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega”, Víctor Ventura y Nolberto Filippi en el Aeropuerto Internacional de Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Durante las entrevistas, Gerardo Marani y Ricardo Guillén compartieron cómo fueron sus experiencias durante el viaje y qué representó para ellos.

Luego de arribar a la capital santacruceña, el grupo fue recibido por el segundo jefe de la X Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, comodoro Oscar Yablanseck y seguidamente, recorrió el museo histórico.

A continuación, los veteranos recibieron una sorpresa ya que cuando salieron hacia uno de los sectores principales de la brigada, una formación de la Banda Militar “Puerto Argentino” los esperaba.

La banda es dirigida por Martín Morelli, oriundo de Monte Buey como Víctor Ventura y Nolberto Filippi, a quienes conoce, pero hace años no veía.

“Tenemos siempre la obligación moral de recibir a todos los veteranos de Malvinas. A todos los que pasan por la brigada los atendemos siempre con el mayor afecto posible que ellos se merecen. En este caso fue especial porque dos de los veteranos que nos visitaban, pertenecen al pueblo de donde yo vengo, del interior de la provincia de Córdoba, así que por eso fue una doble emoción”, contó.

El sentido abrazo de Víctor Ventura y Martín Morelli. Foto: Vivencias Producciones

Morelli realizó casi toda su carrera en Buenos Aires y desde hace apenas cuatro años está en Río Gallegos, por los que sus coterráneos no tenían muy en claro donde se encontraba actualmente.

“La idea era darles una sorpresa, también emocionarlos un poco a ellos. Cuando me vieron y los saludé, se emocionaron mucho, fue mutuo porque yo también me emocioné”, reconoció.

Martín Morelli, director de la Banda Militar “Puerto Argentino”. Foto: Vivencias Producciones

La banda ejecutó la Marcha de Malvinas generando un momento muy especial durante la jornada.

Posteriormente, en el ágape se realizó una entrega de presentes, donde los cordobeses recibieron un cuadro con la foto de los distintos sistemas de armas que utilizan en la X Brigada Aérea y una placa con sus nombres.

La Banda Militar “Puerto Argentino” interpretó la Marcha de Malvinas. Foto: Vivencias Producciones

Morelli también pudo conversaron con los veteranos y conocer cómo fueron sus experiencias durante su reciente viaje: “Me contaron que fue una emoción desde el primer día hasta el último porque recorrieron incluso el campo donde habían estado en combate y todavía quedaban algunos restos, algún pertrecho de lo que fue el combate, cajas, armamento, todo oxidado e incluso pozos de zorro, que es donde estaban ellos que, por supuesto, la erosión y el tiempo los ha ido modificando mucho, pero era una emoción tras otra“.

“Al terminar todo este paso por Río Gallegos, culminar rindiéndole honores con la banda, recibiéndolos en la X Brigada Aérea fue muy emotivo, son cosas que ellos no se van a olvidar nunca”, manifestó.

Consultado sobre cómo percibe que se vive Malvinas en la capital santacruceña, manifestó: “Voy a ser sincero, nunca estuve en ningún otro lugar que sea tan malvinero como Río Gallegos, es increíble, es tremendo. Nunca lo vi, te hace emocionar. La diferencia que hay entre entre Río Gallegos y Buenos Aires en ese aspecto es increíble”.

“La primera vez que fui a la vigilia, hacía muchísimo frío y yo pensaba: ‘¿Esta gente podrá ir?’, aparte de los veteranos y se llenó. Es increíble cómo la gente acompaña a los veteranos. Es admirable”, concluyó.

De acuerdo al itinerario, en la madrugada de este domingo, la delegación viajó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desde allí hacer escala a Córdoba y finalmente, arribar en horas de la tarde.