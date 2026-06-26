No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Caja de Servicios Sociales (CSS) firmó un nuevo convenio prestacional con el Sanatorio Integral San Benito de Río Gallegos, incorporando una nueva alternativa de atención médica para sus afiliados y afiliadas en la capital provincial.

El sanatorio, ubicado en Calle 32 entre 13 y 17, se suma a la red de prestadores de la obra social con el objetivo de fortalecer la cobertura sanitaria y ampliar las opciones de atención en una zona estratégica de la ciudad.

Desde la CSS destacaron que este acuerdo beneficiará especialmente a los vecinos de barrios como San Benito, Bicentenario I y II, Los Sauces y Los Lolos, entre otros sectores que se encuentran alejados del centro de Río Gallegos.

Durante la firma del convenio, el doctor Miguel Ángel Ríos (M.P. 1732), en representación del Sanatorio Integral San Benito, remarcó la importancia de esta incorporación y señaló que responde a una demanda concreta de la comunidad.

“Este convenio permite acercar servicios de salud a una importante cantidad de vecinos que hasta ahora debían trasladarse largas distancias para acceder a prestaciones médicas”, indicó.

La obra social busca fortalecer la red prestacional.

Prestaciones disponibles

A partir de este acuerdo, los afiliados de la Caja de Servicios Sociales podrán acceder a una amplia variedad de prestaciones médicas.

Entre ellas se encuentran la atención por guardia para urgencias y consultas médicas en múltiples especialidades, como clínica médica, pediatría, cardiología, traumatología, ginecología, obstetricia, neurología, gastroenterología, neumonología, dermatología, endocrinología, nutrición y salud mental, entre otras.

Además, el convenio incluye estudios de diagnóstico por imágenes, tales como radiografías, ecografías, mamografías, densitometrías y tomografías computadas.

También contempla prácticas cardiológicas como electrocardiogramas, ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios, junto con videoendoscopías, espirometrías, rehabilitación kinésica y otras prestaciones complementarias de apoyo diagnóstico.

Internación y alta complejidad

Uno de los puntos destacados del convenio es la incorporación de módulos de internación clínica y quirúrgica, además del acceso a unidad de terapia intensiva y diversas intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, los afiliados podrán acceder a prestaciones de alta complejidad, entre ellas procedimientos de hemodinamia diagnóstica y terapéutica, cirugía cardiovascular, colocación de marcapasos, hemoterapia y traslados sanitarios.

La CSS aumenta la cobertura en diferentes especialidades para sus afiliados.

Guardia 24 horas desde agosto

En relación al funcionamiento del servicio de guardia para afiliados de la obra social, desde la CSS informaron que durante julio la atención se brindará en el horario de 10:00 a 22:00.

En tanto, a partir de agosto, la guardia funcionará las 24 horas.

Desde la obra social señalaron que esta incorporación forma parte de una estrategia para fortalecer la red prestacional, ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y garantizar mayor accesibilidad a servicios de salud para los afiliados de Río Gallegos.