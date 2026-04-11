La Sociedad Rural de Río Gallegos recibió este viernes a la Primera Jornada “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia“, que contó con degustaciones, stands de emprendimientos y charlas de profesionales de la salud.

La propuesta de Guanaco Austral Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Con entrada libre y gratuita, la jornada estuvo organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) junto a Frigorífico Montecarlo y con el acompañamiento del Consejo Agrario Provincial.

Entre los puestos participantes estuvo el emprendimiento Guanaco Austral Río Gallegos, que ofreció bifes angostos, al disco, con queso.

Leandro Climenti de Guanaco Austral RG. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Queríamos empezar con una propuesta gastronómica netamente de guanaco, estamos enfocados y creo que esta es una buena posibilidad para arrancar”, manifestó Leandro Climenti a La Opinión Austral.

En cuanto a la aceptación del público, comentó: “Hemos tenido buenas críticas, se han animado a probar, eso es lo importante“.

Sobre el desafío de trabajar con una materia prima que busca ganar lugar en la mesa santacruceña, afirmó: “Es una propuesta, hay que empezar a trabajarla y a mostrarla. La carne tiene muchas bondades. Es una carne magra, bastante saludable y sin mucho colesterol, como propuesta gastronómica está buenísima. También se trata de afianzar un poco nuestra producción local, está apuntado a eso y creo que es lo importante”.

Chacinados

Otro de los emprendimientos participantes fue Aluén Cápar de Ricardo Lascano, quien, acompañado por Marcela y su hija Luna, presentó el salame puro de guanaco curado al whisky.

“Venimos trabajando hace más de 10 años con todo lo que son los sabores patagónicos. Me especializo en todo lo que es charcutería y conserva patagónica, recuperando todos los sabores que nuestros antiguos tenían y cada uno de esos sabores se caracteriza por no tener ningún químico invasivo. Trabajo con productos naturales como extractos de romero que suplantan a los químicos de la industria y podemos obtener productos muy buenos, por supuesto con el cuidado que tiene que tener”, manifestó Lascano a La Opinión Austral.

Salame de guanaco de Aluén Cápar. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Es una carne muy linda para trabajar. Estudiando lo que es la materia prima, podemos llegar a un montón de productos que nos pueden dar una identidad”, marcó respecto a la carne de guanaco.

Desde el emprendimiento Aluén Cápar destacaron el interés del público por los productos con carne de guanaco. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Sobre la respuesta que tienen sus productos, afirmó: “Es impresionante. Tengo dos secaderos industriales que hoy estoy trabajando con 100 kilos, 150 kilos para lo que es el embutido, y lo que es el salame de guanaco y el producto no dura una semana”.

Marcela, Luna y Ricardo Lascano de Aluén Cápar. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Es impresionante cómo le ha llegado a la gente el salame puro de guanaco” , cerró.