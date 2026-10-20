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El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, a través de la Dirección General de Educación Artística, llevó adelante la audición interna de la Orquesta Latinoamericana de San Benito, perteneciente a la Escuela Provincial de Música Re Si.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Primaria Provincial N° 91 de Río Gallegos, en una jornada que reunió música, familias y miembros de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, realizado en el marco de las vísperas del Día de la Madre, la Cooperadora de Padres organizó un buffet a beneficio para recaudar fondos destinados a las actividades de la institución. Además, se llevaron a cabo sorteos de obsequios para agasajar a las madres presentes.

Desde la organización destacaron la convocatoria y agradecieron a quienes colaboraron y acompañaron el desarrollo musical de los estudiantes.

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