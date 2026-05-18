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El Grupo La Opinión Austral continúa en MODO MUNDIAL y este lunes volvió a entregar premios entre sus seguidores y lectores, en una nueva jornada cargada de alegría y pasión futbolera.
En esta ocasión, Roberto y Gonzalo se llevaron camisetas mundialistas tras participar de las propuestas impulsadas por el multimedio.
Además, Nelson ganó una “casaca” junto a un kit para alentar a la Selección argentina durante la Copa del Mundo.
Otro de los afortunados fue Carlos, quien recibió una pelota de fútbol como parte de los premios entregados este 18 de mayo.
¿Qué podés ganar?
Camisetas mundialistas, pelotas, álbumes y figuritas, cartas UNO edición Mundial, planchas de stickers, fixtures, kits para alentar a la Selección
¡Y un TELEVISOR DE 50 PULGADAS!
Para participar tenés que estar atento a todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y X.
También seguí de cerca las publicaciones en la web y el tradicional diario.
Nuestros lectores más fieles tienen igualmente su PREMIO ESPECIAL: buscá el cupón exclusivo en el diario papel y participá por un TV de 50”.
Muy pronto vamos a contar la modalidad de cada sorteo. Mientras tanto, seguí prendido a LU12 AM680 y FM Láser 92.9 para no perderte ninguna oportunidad.
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