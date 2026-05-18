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El Grupo La Opinión Austral continúa en MODO MUNDIAL y este lunes volvió a entregar premios entre sus seguidores y lectores, en una nueva jornada cargada de alegría y pasión futbolera.

En esta ocasión, Roberto y Gonzalo se llevaron camisetas mundialistas tras participar de las propuestas impulsadas por el multimedio.

Además, Nelson ganó una “casaca” junto a un kit para alentar a la Selección argentina durante la Copa del Mundo.

Otro de los afortunados fue Carlos, quien recibió una pelota de fútbol como parte de los premios entregados este 18 de mayo.

1 de 4 | Nelson ganó una camiseta y un kit. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.
2 de 4 | Carlos, ganador de la pelota. FOTO: NICOLÁS WOZNIAK / LA OPINIÓN AUSTRAL.
3 de 4 | Gonzalo se quedo con una camiseta para alentar a la Selección. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.
4 de 4 | Roberto obtuvo una camiseta de la Selección Argentina. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

¿Qué podés ganar?

Camisetas mundialistas, pelotas, álbumes y figuritas, cartas UNO edición Mundial, planchas de stickers, fixtures, kits para alentar a la Selección

¡Y un TELEVISOR DE 50 PULGADAS!

Para participar tenés que estar atento a todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y X.

También seguí de cerca las publicaciones en la web y el tradicional diario.

Nuestros lectores más fieles tienen igualmente su PREMIO ESPECIAL: buscá el cupón exclusivo en el diario papel y participá por un TV de 50”.

Muy pronto vamos a contar la modalidad de cada sorteo. Mientras tanto, seguí prendido a LU12 AM680 y FM Láser 92.9 para no perderte ninguna oportunidad.

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