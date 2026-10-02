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Las elecciones en Brasil volvieron a poner en el centro de la escena la fuerte polarización política que atraviesa al país y que, según Marcos Almeida De Sousa, también puede observarse en distintos puntos de América Latina.

Brasileño y residente actualmente en Río Gallegos, Almeida De Sousa dialogó con Radio LU12 AM680 y sostuvo que el proceso electoral de su país debe ser analizado desde una perspectiva regional.

“Lo tomo como algo regional, más que de Brasil”, señaló durante la entrevista. En ese sentido, advirtió sobre una dinámica política marcada por la confrontación entre sectores y consideró que “esto es peligroso porque la que está en el medio es la gente”.

Votar desde el exterior

Durante la charla también explicó cómo pueden participar de las elecciones los ciudadanos brasileños que viven fuera de su país. Según detalló, quienes residen en Argentina pueden empadronarse para votar para presidente y vicepresidente o concurrir al consulado correspondiente.

Lula y Bolsonaro llegan a las elecciones con cierta paridad. Final abierto.

Para los brasileños que viven en el sur del país, explicó, el consulado de referencia se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica trasladarse hasta allí para emitir el voto.

Almeida De Sousa también destacó la importancia de contar con una representación consular más cercana para la comunidad brasileña radicada en la Patagonia.

“Uno se arraiga en el lugar que está”, expresó al referirse a sus años de residencia en Río Gallegos, y agregó que, con el paso del tiempo, “mi consulado pasa a ser mi casa y mi trabajo”.

La preocupación por la economía y el consumo

Más allá de la elección, el referente de la comunidad brasileña puso el foco en las dificultades económicas que atraviesan tanto Brasil como Argentina.

En ese marco, mencionó problemas vinculados con la inflación, el desempleo, el cierre de comercios y la pérdida del poder de consumo. “Brasil comienza a entrar en algo que nunca hubo, que es la inflación, el desempleo, cierres de locales”, afirmó.

Para Almeida De Sousa, detrás de las discusiones políticas existen problemas concretos que afectan a las familias. “Son familias sin trabajo, sueños destruidos, ganas de hacer cosas, proyectar, intentar tener un futuro mejor para los hijos de uno”, sostuvo.

También planteó que la falta de diálogo entre sectores políticos termina profundizando las dificultades sociales y económicas.

El impacto de los productos importados

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el ingreso de productos provenientes de China y otros países a los mercados latinoamericanos.

Almeida De Sousa señaló que, aunque los productos importados pueden representar precios más bajos para los consumidores, también generan consecuencias sobre sectores productivos locales.

“¿De qué sirve tener una linda remera de Hong Kong, no sé, o de China, a cinco pesos, y no tenés cliente?”, planteó. Para el referente, el principal problema está relacionado con la falta de consumo y la pérdida de actividad económica.

De Sousa fue entrevistado por el periodista Matías Fenelli. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

En esa línea, remarcó que el consumo en Argentina históricamente estuvo sostenido en buena medida por la clase media y expresó su preocupación por el deterioro de esa estructura.

“Argentina ha sido siempre la Europa de América del Sur”, afirmó, al destacar la importancia que, a su entender, tuvieron históricamente la clase media, la educación y el desarrollo intelectual del país.

Una elección con impacto regional

Sobre el final de la entrevista, y ante la consulta sobre a quién votaría si tuviera una urna frente a él, Almeida De Sousa evitó pronunciarse por un candidato y respondió con una referencia religiosa: “Quería a Dios que nos ayude”.

El brasileño remarcó que las decisiones políticas de Brasil pueden tener consecuencias más allá de sus fronteras y afectar directamente a países vecinos. “Si hay una crisis política en Brasil obviamente va a impactar acá”, sostuvo, para luego cerrar con una definición: “El gran candidato de todos nosotros debe ser Dios”.

Así, desde Río Gallegos, Almeida De Sousa puso el foco en una elección que, más allá de los nombres y las disputas partidarias, consideró vinculada con cuestiones que atraviesan a toda la región: la polarización política, el empleo, el consumo y las condiciones económicas de las familias.