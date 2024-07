Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace casi 7 meses, Río Gallegos se conmocionó ante la triste noticia del fallecimiento de una adolescente tras ser embestida por una camioneta que estaba corriendo una picada ilegal.

El suceso se registró en la Autovía 17 de Octubre en la madrugada del 31 de diciembre de 2023 y la víctima fatal fue identificada como Brianna Matulich, una chica de apenas 17 años de edad que estaba volviendo a su casa después de un cumpleaños.

Este 20 de julio, con motivo de celebrarse en Argentina el “Día del Amigo“, Jorge Matulich, el padre de Brianna, compartió una sentida carta en nombre de su hija dirigida a sus amigos y amigas.

“Hoy no estoy físicamente compartiendo con ustedes … nunca pensamos ni nos preparamos para creer que yo no podría estar … en este dia especial les digo que l@s amo y agradezco haber sido parte de sus vidas, espero estar siempre en sus corazón, no me olviden, luchen por sus sueños, amen a su Familia y que nuestra amistad perdure eternamente en nuestros sentimientos“, escribió la familia de la joven.

Y agregaron: “Recuerden aquellos momentos que compartimos de felicidad y de tristeza, porque un amig@ es aquel que está en todo momento, en las buenas y en las malas mucho más“.

“Feliz día del amigo desde un lugar donde no deseaba estar, un fuerte abrazo imaginario y esa voz que ya no podes escuchar pero que te diría en un mensaje TE QUIERO MUCHO AMIG@, porque un verdadero AMIG@ nunca se va de nuestra mente ni de nuestro corazón”, continúa la carta y concluye: “Disfruten este día y cada momento”

Cabe recordar que la camioneta que embistió a Brianna era guiada por Esteban González, un empleado bancario que desde la mañana siguiente al lamentable episodio, se encuentra tras las rejas a la espera de ser juzgado en orden al delito de “homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual“.

Meses atrás, se realizó la solicitud de elevación a juicio una vez que la instrucción ya fue clausurada. La familia espera que finalmente la Cámara Oral de Río Gallegos disponga la fecha para la realización del debate de valoración de pruebas en contra de González.