Luis “Lucho” González, el talentoso cantante de Río Gallegos, sigue avanzando en La Voz Argentina. En la noche de este miércoles, superó la etapa Knockouts y logró pasar a los Playoffs.

Después de haberse presentado con “The best” de Tina Turner en las audiciones a ciegas y con “Baby one more time” de Britney Spears en Las Batallas, ahora avanzó a una nueva instancia cantando folclore.

“Lucho” no esperaba pasar de etapa “Ni a gancho. Hablábamos con los participantes, a medida que vas pasando etapas es como que querés más”, manifestó este jueves en comunicación con Radio LU12 AM680.

En esta etapa, se enfrentó a Ivo Borda, representante de CABA y exintegrante del Team Lali, quien había sido “robado” por Soledad Pastorutti tras Las Batallas. Mientras que Ivo interpretó “Qué quieres de mí” de Luis Fonsi, el santacruceño sorprendió al mostrar su versatilidad musical y regresar a sus raíces folclóricas con “La Luna” del grupo Ahyre, canción ganadora de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar en Chile.

“Ivo Borda es un cantante tremendo, clava todas las notas, así que estuvo lindo el knockout”, acotó.

Sobre la canción, comentó que “es un tema que tenía en mi lista y cuando la Sole la vio se sorprendió y dijo: ‘Quiero verte’. Ahyre es una banda que escucho hace mucho, hace como cuatro años, me conozco un montón de temas”.

“También me encantaría formar una banda de folklore”. “LUCHO” GONZÁLEZ, PARTICIPANTE DE LA VOZ ARGENTINA

En cuanto a los comentarios del jurado, comentó: “No me dan consejos, me tiran unos elogios que no puedo creer. La Sole hasta ahora no me ha corregido. Lo que salió ayer en el programa es que me dijo que le ponga mi impronta al tema, que apriete ahí, sobre el estribillo, que es lo que hice. Siempre me dice palabras re lindas y el Chaqueño también estaba como loco, me dijo: ‘Lo que hiciste fue increíble. Hiciste lo que hacen cuatro personas en una, es una locura’“.

El artista santacruceño consideró que el certamen lo está ayudando a encontrar su identidad artística. “También me encantaría formar una banda de folklore. Tengo mi banda de covers internacionales y estamos craneado con la banda empezar a hacer temas propios, pero son todas cuestiones que no las hemos hecho por falta de tiempo, no porque no queramos”.

“La idea es empezar a hacer temas, hay varias propuestas también, pero vamos viendo sobre la marcha”, acotó.

Valoró los mensajes que le llegan desde Santa Cruz. “Mucha gente que me sigue desde allá, me escribe por privado, me felicita, me bancan desde Gallegos. Hay gente que me fue a bancar a la Fiesta del Frío ¡con el frío que hacía esa noche!”.

Ahora, tras haber superado el Knockouts, llega la etapa de Playoffs, que iniciará este domingo o lunes. “Estoy ansioso”, reconoció.

Finalizando, comentó que va notando cómo cada vez son menos los participantes. “Cuando voy a ensayar al hotel me doy cuenta que somos menos, te da nostalgia, pero es lindo porque quiere decir que vas pasando etapas“.