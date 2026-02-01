Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras la búsqueda de “Rayo” continúa, este sábado la tortuga que fue hallada herida se reencontró con su familia.

Valeria, dueña de “Rayo”, contó a La Opinión Austral que este sábado vio el aviso de la búsqueda de una tortuga que se había perdido en calle Zapiola en Río Gallegos.

La tortuga hallada junto a “Manuelito”, el perro salchicha de Valeria.

“Lo vi, le mande mensaje privado, se contactó la dueña y a las 08:30 vino a buscar a ‘Leo'”, comentó.

“Leo” estaba desde el viernes bajo el cuidado de Valeria, luego de que se la entregase una vecina que la vio en calle Antonio Fernández, casi Zapiola.

“Rayo” fue rescatado en 2009 y no tiene alguna seña distintiva.

Si bien, el ejemplar era parecido a “Rayo”, Valeria tenía dudas al respecto. “Tiene varias cosas distintas a mi ‘Rayo’. Le quisieron pegar algo y al sacárselo, le pasaron a arrancar el caparazón, tiene mordidas las puntas del caparazón. No se si es ‘Rayito'”, había señalado.

Los dueños, que viven en calle Zapiola, pudieron reconocer a “Leo” por las cicatrices que tiene desde que se lo dieron. En su cuadra hay mucha presencia de perros, motivo por el cual el caparazón del reptil está “masticado”.

La vecina del barrio Padre Olivieri continúa en la búsqueda de la tortuga macho “Rayo”, que está en la familia desde 2009 y se perdió el pasado 31 de diciembre.

Por cualquier información, el teléfono para comunicarse es el 2966-585908.

