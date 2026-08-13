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La desaparición de Alfredo Abel Morales Roa, de 81 años, mantiene en vilo a la comunidad de Río Gallegos desde hace varios días. La denuncia fue radicada el viernes 7 de agosto, luego de que sus familiares perdieran contacto con él. Además de sus seres queridos y los vecinos de la capital santacruceña, hay otros compañeros de vida del jubilado que aguardan su regreso: sus gatitas.

A través de las redes sociales, la proteccionista Carolina Echeverría compartió una imagen en la que aparece Alfredo junto a sus mascotas y recordó que desde su espacio colaboraron para castrar a las felinas: “Pobre abuelito, ¿adónde estará? No supimos nada de él. Le llevamos alimento a los gatitos mientras tanto. Gracias a las personas que nos donaron”, comentó.

El vínculo del jubilado con sus gatitas

La Opinión Austral se contactó con Carolina, quien destacó el profundo afecto que el vecino sentía por sus animales y precisó que las gatas fueron castradas hace aproximadamente un año y medio.

“Al lado de la casa del abuelo vive un matrimonio y ellos me pidieron ayuda para castrarlas, porque tenía dos hembras y un montón de bebés, y se le iba a formar una manada. Fuimos, las buscamos y me llevé a todos los gatitos. Él ama a sus gatas y la vecina de al lado siempre lo ayudaba“, expresó.

La proteccionista contó que, después de enterarse por los diarios de que se desconocía el paradero del hombre, decidió acercarse hasta su vivienda para comprobar qué había ocurrido con los animales. “Justo en la puerta, ni siquiera entré, en la vereda, me encontré con un nieto de él y me dijo que se estaba encargando de las gatitas por el momento, hasta que el abuelo aparezca”, aclaró.

En ese contexto, Echeverría explicó que también dejó alimento para las mascotas: “Yo había juntado alimento que me habían donado, así que le dejé alimento y le dije que en cualquier momento me pegaba otra vuelta para ver si necesitaba ayuda”.

Asimismo, la proteccionista manifestó su preocupación por la situación que atraviesan muchas personas mayores que viven solas en Río Gallegos. Según señaló, cuando ocurre una emergencia o fallece un adulto mayor, sus animales pueden quedar desamparados y requieren la intervención de grupos dedicados a su cuidado.

“Nos preocupa cuando la persona muere y quedan animales encerrados en la casa o en un patio. Y el problema que también estamos teniendo ahora es con los alquileres: un montón de animales quedan en la calle porque sus dueños se van y los dejan afuera o encerrados”, concluyó.

Cabe recordar que la Policía de Santa Cruz lleva adelante un operativo para dar con el paradero de Morales Roa, que incluye inspecciones, análisis de cámaras de seguridad y rastrillajes terrestres en distintos sectores de la ciudad. Su vivienda, ubicada en el barrio Puerto, ya fue inspeccionada.

Cómo aportar información sobre el paradero del hombre

Alfredo Abel Morales Roa tiene 81 años de edad. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El hombre vive solo y no posee teléfono celular, por lo que no resulta posible establecer su recorrido mediante geolocalización. Además, de acuerdo con la información reunida durante la investigación, era chatarrero y solía recorrer distintos sectores de la localidad, incluidos caminos alternativos y zonas descampadas.

Al momento de ausentarse posiblemente vestía una campera marrón claro y un gorro de lana del mismo color. Cualquier información que pueda contribuir a su localización debe ser comunicada de inmediato a la línea de emergencias 911 o a la comisaría más cercana.

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