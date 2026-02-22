Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La vecina de Río Gallegos, Graciela Suárez, una de las principales referentes solidarias de la capital santacruceña, fue intervenida quirúrgicamente este sábado y por la tarde, salió de quirófano.

“La cirugía se realizó y ya le amputaron su pierna. Gracias a Dios, todo salió bien. Ella se encuentra estable, está mejor y me pidió especialmente que les avise a todos”, contó Candela, una de sus hijas, en una publicación realizada mediante el perfil de Facebook de la fundadora de la Red de Mujeres Solidaria.

La amputación se realizó con el fin de impedir que la infección que presentaba y que estaba avanzando se extendiese al resto del cuerpo y ponga en riesgo su vida.

“Sabemos que es una situación difícil y un proceso duro, pero lo más importante es que ella está bien y evolucionando. Queremos agradecer de corazón a cada una de las personas que estuvieron y que siguen acompañándonos en este momento, con sus oraciones, mensajes, cariño y apoyo. Para nosotros significa muchísimo”, expresó Candela.

Por otra parte, dio a conocer que “lo primero que me preguntó cuando despertó fue por la red y cómo estaba todo. Eso demuestra, una vez más, el amor y el compromiso que ella tiene con este espacio y con cada persona que forma parte”.

Es que cada 10 días o una vez a la semana, de acuerdo a las donaciones, la Red de Mujeres Solidaria entrega víveres a más de un centenar de familias de Río Gallegos.

Asimismo, agregó: “Los voy a mantener informados sobre su evolución y cualquier novedad sobre su estado. También quiero pedirles, con mucho respeto, que por el momento no le envíen mensajes directamente. Entre hoy y mañana le voy a entregar su celular, y es importante que esté tranquila y emocionalmente estable para su recuperación. Más adelante, cuando esté más fuerte, seguramente va a poder leerlos con calma”.

“Aprovecho también para agradecer a todas las personas que están colaborando compartiendo y difundiendo la rifa. Realmente nos están ayudando muchísimo en este momento”, agregó.

Rifa en venta

La rifa que inicialmente Graciela había lanzado para poder cubrir los gastos de los coseguros médicos y medicamentos, hoy tiene una importancia mayor ya que tras la operación, deberá afrontar los gastos de recuperación, medicamentos, traslados, rehabilitación y una futura prótesis.

El primer premio de la rifa es un juego de mesa y sillas, el segundo premio es una camiseta de Boca Juniors firmada por el plantel y por Juan Román Riquelme, el tercer premio es una mopa con balde y el cuarto, un secador de calzado. El quinto premio es una cartera y el sexto, una torta.

Cada número cuesta 10 mil pesos y el único teléfono para comprarlo actualmente es 2966-615109. El alias es Graciela.suarez1967 y está a nombre de Graciela del valle Suárez.

Candela también dio a conocer que su hermana Noelia está anotando nuevos premios para la rifa por lo que cualquier persona que quiera colaborar o donar algún premio puede comunicarse con ella al 2966-589183.

“De corazón, gracias por cada mensaje, cada oración, cada gesto de cariño y por estar presentes en este momento tan importante para nuestra familia. Muchas gracias por acompañarnos siempre”, cerró su mensaje.