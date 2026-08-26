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Nadia Cid, la joven de Santa Cruz que fue sometida a un trasplante bipulmonar en diciembre de 2019, recibió finalmente parte de la medicación indispensable para continuar con su tratamiento inmunosupresor y prevenir el rechazo de los órganos trasplantados.

La confirmación llegó este miércoles, luego del reclamo público que Nadia había realizado ante la Caja de Servicios Sociales (CSS) por la demora en la entrega de los medicamentos de alto costo que necesita de manera permanente. El caso había sido dado a conocer por La Opinión Austral.

“Hace un ratito se comunicaron de la Caja de Servicios Sociales conmigo para avisarme que había llegado la medicación. Fui hasta la farmacia y, gracias a Dios, ya la tengo conmigo. Por lo menos para un mes tengo, porque es la del mes de julio”, contó Nadia.

La joven había advertido que desde julio no recibía los medicamentos necesarios para sostener su tratamiento. Su pedido estaba relacionado con tres fármacos que forman parte de su esquema inmunosupresor: tacrolimus de 1 miligramo, micofenolato de 360 miligramos y tacrolimus de 0,5 miligramos.

Estos medicamentos son fundamentales para las personas trasplantadas, ya que el tratamiento inmunosupresor permite reducir el riesgo de que el organismo rechace el órgano recibido.

“Si uno no toma el inmunosupresor te puede causar la muerte”, explicó Nadia, quien está próxima a cumplir siete años de su trasplante. “Gracias a Dios yo vengo bien, me vengo cuidando y por eso mi cuerpo no ha hecho un rechazo del órgano. Yo no quería hacer un rechazo”, agregó.

“A veces hay que publicar para que le llegue a quien corresponda”

Tras recibir la medicación, Nadia agradeció especialmente a quienes ayudaron a difundir su reclamo. “Quiero agradecerle a las personas que se tomaron el tiempo de compartir y comentar y a los medios. A veces hay que publicar para que le llegue a quien corresponda y se puedan mover un poco más rápido”, señaló.

La joven reconoció que hacer pública su situación no fue una decisión sencilla. “Es lamentable tener que hacer pública tu situación, más con todo lo que uno ha pasado, pero yo no tenía ganas de seguir estando mal, de esperar un mes más porque ya se iban a hacer tres meses”, expresó.

Nadia también remarcó que su reclamo no tiene una motivación política, sino que responde a la necesidad de poder continuar con un tratamiento que debe sostener durante toda su vida.

“Así como a mí me hace falta, sé que le hace falta a mucha gente más. Ojalá esto se normalice y no tengamos que estar pasando malos momentos, porque ya demasiado tenemos con el tratamiento del trasplante, que es de por vida”, concluyó.