El Colegio Secundario N° 19 “Cincuentenario de LU12” de Río Gallegos fue sede este sábado de una colecta externa de sangre.

“Estamos muy contentos porque es la primera colecta que hacemos en un secundario con chicos tan chicos. Ellos venían trabajando con un proyecto, desde principio de año, sobre la donación y la importancia de donar sangre y este trabajo concluye con una colecta externa que es la que estamos realizando hoy”, explicó el licenciado en Hemoterapia, Javier Gómez, al móvil del Grupo La Opinión Austral.

Recordó que meses atrás cuando se brindó una charla pre-donación, “estuvieron muy comprometidos, quiero agradecer muchísimo al Secundario N° 19″.

Una de las vecinas donando sangre. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Además, valoró el trabajo realizado por los estudiantes. “Desde los preparativos, el desayuno, el regalo que le dan al donante cuando se retira, creo que es un plantín y una gotita de sangre, ha sido todo trabajo de ellos con el acompañamiento de los docentes“.

Mencionó también que una de las alumnas donó sangre el día de su cumpleaños. “Qué mejor regalo, tanto para ella como para la comunidad. Esperaba esta fecha, la colecta se hizo justo el día de su cumpleaños, pudo donar sangre y fue una linda experiencia para ella”, valoró.

Colectas externas

El licenciado expresó: “Estoy muy contento con esta colecta. Remarco la necesidad de tener sangre en el banco porque estamos bastante escaseados“.

La próxima colecta externa de sangre se realizará el miércoles 14 en Cámara de Diputados.

En cuanto a las colectas, comentó: “Las tenemos planificadas con el área de promoción, son dos o tres colectas por mes, salir del hospital es muy positivo porque la comunidad participa”.

Gómez adelantó que la próxima colecta externa será el miércoles 14 de 08:00 a 12:30 en la Cámara de Diputados.

Asimismo, recordó que la atención en el Banco de sangre que funciona en el Hospital Regional de Río Gallegos es de lunes a viernes de 07:30 a 14:30 y los feriados y domingo, de 07:30 a 13:00. “Los invitamos a que se acerquen, no hay un día que no haya una persona que necesite una transfusión de sangre.

“Estoy súper agradecido con todo el equipo de trabajo que conforma el Banco de Sangre, pero los grandes protagonistas hoy, en realidad, son los chicos de 5to año B del Secundario N° 19“, cerró.

Así fue la colecta externa de sangre en el Colegio Secundario N° 19

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