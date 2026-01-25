Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de un hombre en Río Gallegos tiene en estado de alerta y profunda preocupación a la comunidad desde hace dos semanas. Este sábado se cumplieron 14 días sin noticias certeras sobre el paradero de Gabriel Mileca, un lapso que también puede medirse en casi 300 horas de incertidumbre y rastrillajes intensos.

En medio de un escenario que acrecienta la angustia, sus hijos, Luján y Theo, compartieron un video dirigido a su padre. En el mensaje expresan todo su apoyo y piden una señal que confirme que se encuentra en buen estado.

La filmación, en la que se muestran imágenes familiares y se escucha la voz de los chicos, fue difundida por la Policía de Santa Cruz con el objetivo de dar mayor visibilidad a un caso que mantiene en vilo a la ciudad capital.

“Hola, papá. Sabemos que estás atravesando un momento difícil y entendemos que frente a los problemas cada persona reacciona como puede, pero también sabemos de tu fuerza y de tu capacidad para levantarte“, dijo Luján.

“Te extrañamos mucho a vos, a tu risa, tu compañía sincera y tu cariño. Siempre existe una mejor versión para vos y creemos que este es solo un tiempo para pensar. Hoy solo necesitamos una señal de que estás bien. Queremos que te des una oportunidad de volver con nosotros y que sepas que lo que tengas que afrontar vamos a estar juntos y unidos”, cerró Theo Mileca.

