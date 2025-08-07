Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gimnasio municipal “Lucho” Fernández será escenario de la primera varieté artística “Luz, Cámara, Inclusión”, una iniciativa que busca visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y fomentar la participación activa de toda la comunidad.

La actividad, que es organizada por el Departamento para Personas con Discapacidad, dependiente de la Dirección General de Coordinación de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos, en conjunto con el Departamento de Eventos, Obras y Espectáculos, tendrá lugar este sábado desde las 15:00 y hasta las 20:00.

Habrán espectáculos de baile, canto, obras de teatro y performances.

“Es la primera varieté artística con una connotación totalmente de concientización. La idea es destacar la promoción de derechos del colectivo de discapacidad, poner en valor la importancia de brindar oportunidades reales y concretas, y lograr una inclusión efectiva”, señaló Silvina Lamas, jefa del Departamento para Personas con Discapacidad.

La jornada contará con espectáculos de baile, canto, obras de teatro y performances de escuelas y entidades locales. Además, se instalarán stands a cargo de asociaciones civiles, personas con discapacidad y áreas municipales. Estos espacios estarán destinados tanto a la difusión de actividades como a la venta de productos, brindando una oportunidad concreta de participación económica para muchas familias.

“Queremos que la comunidad se acerque, participe, escuche y vea de qué se trata. Vamos a tener también la presencia de la Agencia Ambiental, Salud Pública, el Departamento de Políticas para Adultos Mayores -que entregará carnets de descuentos- y la presentación del Laboratorio 3D, con el que venimos trabajando para la creación de elementos sensoriales que ayudan a personas con desafíos en lo sensorial”, detalló.

La varieté será con entrada libre y gratuita. “Este evento está pensado para toda la comunidad, no sólo para personas con discapacidad. La inclusión se construye con todos y todas”, enfatizó Lamas.

“En lo personal, es una gran oportunidad que me dio el intendente de poder generar políticas públicas desde este lugar. Es una enorme responsabilidad, pero también un orgullo, porque soy activista desde hace muchos años. Por eso también estamos promoviendo el conocimiento de este Departamento, que es nuevo y muchas personas no saben que existe”, explicó la funcionaria, quien además es presidenta de Fundación TEA.

El Departamento para Personas con Discapacidad funciona en el edificio del Concejo Deliberante, ubicado en avenida Lisandro de la Torre 556, y mantiene una política de puertas abiertas, tanto para personas con discapacidad como para cualquier vecino que desee informarse o colaborar.

“Trabajamos con todas las discapacidades y atendemos todo tipo de consultas. Muchas veces, si no tenemos la solución, articulamos para conseguirla. Lo importante es que las personas no se sientan solas”, aseguró.

Finalizando, sobre el panorama de las personas con discapacidad en Argentina, Lamas manifestó: “Hoy estamos viviendo una política nacional de exclusión más que de inclusión. Por eso acompañamos el reclamo por la emergencia en discapacidad. Es algo urgente que debe ser declarado y atendido. No se puede mirar para otro lado”.