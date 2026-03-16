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Marcela Velázquez, emprendedora local y creadora del proyecto artesanal “Hermosurita con patas”, pasó este viernes 13 de marzo por el estudio de Fuera del Aire, el primer programa de streaming de La Opinión Austral que se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas a través de YouTube y Twitch del medio, con retransmisión por FM Láser 92.9.

Durante la entrevista, Velázquez contó cómo comenzó su vínculo con el crochet hace más de una década. “Hace unos 10 u 11 años empecé a incursionar en el crochet y me enamoré. No solamente porque es súper terapéutico, sino porque te da una gran gratificación ver las cosas que podés realizar con tus manos”, relató.

Con el paso del tiempo, esa actividad que comenzó como un hobby se transformó en un emprendimiento. “Empecé a crear un montón de cosas y llegó un momento en el que tuve que empezar a vender, porque no podía tener todo en casa. También regalaba y compartía lo que hacía”, explicó.

Además, la emprendedora decidió compartir sus conocimientos con otras personas interesadas en aprender esta técnica artesanal. A partir de su experiencia autodidacta —muchas veces aprendiendo a través de internet— desarrolló un método para enseñar crochet en un taller breve. “Armé un taller para poder enseñar crochet en solamente siete clases. Trabajamos en grupos chicos, de tres o cuatro personas, y la idea es que aprendan mientras nos divertimos”, contó.

El origen de “Hermosurita con patas”

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Velázquez explicó el origen del nombre de su emprendimiento. La historia está profundamente ligada a su vida personal y a su hija.

“Yo tengo una sola hija y cuando era chica era muy flaquita, con las piernas largas. Entonces le pasaba que cuando el pantalón le quedaba bien de cintura, le quedaba corto de largo, y cuando le quedaba bien de largo, le quedaba grande”, recordó entre risas.

Según relató, esa situación hacía que su hija se sintiera incómoda en algunas ocasiones. “Ella se sentía mal y yo siempre le decía que era mi ‘hermosurita con patas’. De ahí salió el nombre del emprendimiento”, explicó.

Crochet solidario para ayudar a Bahía Blanca

Durante la charla también destacó una experiencia solidaria que reunió a tejedoras de distintas partes del país. Se trató de la iniciativa nacional “Manos que tejen”, una campaña que convocó a voluntarias a realizar cuadrados tejidos para armar mantas destinadas a familias afectadas por las inundaciones en Bahía Blanca.

Velázquez contó que en Río Gallegos varias tejedoras se organizaron para participar de la propuesta. Cada persona tejía pequeños cuadros de lana que luego eran reunidos para confeccionar mantas que finalmente fueron enviadas a la ciudad bonaerense.

La iniciativa no solo permitió brindar ayuda concreta, sino que también fortaleció la comunidad de tejedoras locales. “Fue una experiencia muy linda porque muchas personas se sumaron para ayudar”, destacó.

La historia de Marcela Velázquez refleja cómo una práctica artesanal como el crochet puede transformarse en una herramienta de creatividad, aprendizaje y también de solidaridad.