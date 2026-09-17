Estudiantes del Colegio Provincial de Educación Secundaria N°41 “Osvaldo Bayer” de Río Gallegos están en la recta final de su carroza para el desfile del Día de la Primavera.

A falta de un galpón, los estudiantes trabajan en el predio del colegio. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El móvil del Grupo La Opinión Austral visitó las instalaciones del establecimiento educativo ubicado en el barrio San Benito y conversó con los jóvenes que se encuentran trabajando para completar la carroza que tiene como temática la película “Moana”. Cabe mencionar que tras la presentación en 2025 con la temática de fauna de la Patagonia, ésta será su segunda participación.

“Es una decisión que tomamos entre todos. Es nuestra segunda carroza institucional, lo que hacemos siempre es juntarnos entre todos los que vamos a participar y hacemos una encuesta de que personaje nos gusta más”, contó Narella, quien además dio a conocer que otra opción que habían evaluado había sido “Avatar”.

Las tareas comenzaron hace aproximadamente tres semanas y congrega a ambos turnos llegando a dedicarle hasta 12 horas de trabajo. “Somos más o menos 20 personas, por ahí se juntan los chicos de la mañana y de la tarde y se llena”, acotó Esteban.

“Somos la primera carroza que se presenta en el desfile, estamos complicados”, reconoció Narella pensando que restan menos de 48 horas para el evento que se desarrollará en el centro de Río Gallegos.

“Es re piola la sensación de estar logrando esto, de ir a competir”. MARCELINO, ESTUDIANTE

“Lo hicimos entre todos, colaboramos con un poco y con poco tiempo pudimos llegar a hacerlo bastante bien. Este maui lo venimos haciendo hace menos de una semana y ya está casi por terminar, entre todos lo podemos hacer más rápido”, valoró otra alumna sobre el trabajo realizado en conjunto.

“Está muy buena la experiencia de estar con los chicos, es re piola la sensación de estar logrando esto, de ir a competir”, comentó Marcelino Pérez, otro de los alumnos mientras preparaba la cabeza del maui.

Por su parte, el profesor Romero manifestó: “Este año empezamos medio tarde, estabamos en duda si lo hacíamos o no, decidimos hacerlo. Lo que se nos complica es que no tenemos galpón, tenemos que armar todo por separado y arriesgarnos”.

El docente valoró lo que genera el espacio de trabajo: “Estamos integrando a casi toda la escuela, tenemos chicos de 5to a 1er año. Dicen que no se trabajan contenidos, pero sí, aprender a medir, a compartir, es un espacio de trabajo que va pasando por diferentes etapas. El compañerismo a full, están trabajando desde 07:30 hasta 19:00/20:00”.