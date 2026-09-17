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Proteccionistas de animales difundieron el caso de Negrito, un perro de 15 años que vive en la calle en Río Gallegos y necesita encontrar una familia que le brinde un hogar.

A través del grupo de Facebook Amigos de 4 Patas, Río Gallegos, informaron que el animal se encuentra en adopción y remarcaron la urgencia de conseguirle un lugar donde pueda vivir.

Vive en la calle, nunca tuvo hogar. Piden sacar su cucha y conseguirle una familia”, precisaron.

Según se detalló en una publicación, Negrito se caracteriza por su buen comportamiento: “Es muy buenito, necesita un lugar donde pasar sus últimos años”.

Quienes puedan adoptarlo y quieran brindarle un hogar pueden comunicarse al 2966-758464.

EN ESTA NOTA perro rescate animal

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