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Proteccionistas de animales difundieron el caso de Negrito, un perro de 15 años que vive en la calle en Río Gallegos y necesita encontrar una familia que le brinde un hogar.
A través del grupo de Facebook Amigos de 4 Patas, Río Gallegos, informaron que el animal se encuentra en adopción y remarcaron la urgencia de conseguirle un lugar donde pueda vivir.
“Vive en la calle, nunca tuvo hogar. Piden sacar su cucha y conseguirle una familia”, precisaron.
Según se detalló en una publicación, Negrito se caracteriza por su buen comportamiento: “Es muy buenito, necesita un lugar donde pasar sus últimos años”.
Quienes puedan adoptarlo y quieran brindarle un hogar pueden comunicarse al 2966-758464.
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