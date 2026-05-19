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El Grupo La Opinión Austral está en MODO MUNDIAL y, a través de distintas propuestas, entrega premios entre sus seguidores y lectores. En esta nota te contamos cuáles son los sorteos del multimedio y qué podés llevarte si resultás ganador en alguno de ellos.

¿Cuáles son los premios de LOA?

Si completás el cupón que aparece en el diario impreso todos los días y lo acercás a Zapiola 25, participás por nada menos que un televisor de 50 pulgadas, además de kits, pelotas y camisetas para alentar a la Selección.

Otra alternativa es armar la frase de la semana con las palabras que van saliendo y enviar el resultado los días viernes por WhatsApp al 2966 341776, junto con tus datos, para participar por pelotas, camisetas y kits.

También podés escuchar Radio LU12 AM680 o ver los programas de streaming para sumarte a los sorteos semanales de camisetas, enviando tu nombre y los últimos tres números del DNI por WhatsApp.

Si te suscribís al canal de YouTube y participás en el chat en vivo de los programas comentando tus datos, o te sumás a los desafíos de streaming, entrás en competencia por camisetas, álbumes, figuritas y pelotas.

En Instagram también hay premios: podés ganar álbumes, figuritas y camisetas si le das like a la publicación del sorteo, seguís a @laopinionaustral, etiquetás a un amigo y compartís el post en tus historias.

Si encontrás en la calle al movilero mundialista y respondés correctamente las cinco preguntas del ping pong futbolero, te llevás una camiseta en el acto.

A su vez, podés buscar los fixtures en Zapiola 25 o pedirlos al movilero, ya que incluyen un cupón para completar y dejar en la redacción, lo que permite participar por camisetas, kits y pelotas.

Intercambios de figuritas y más premios

Cabe mencionar que este sábado 23 de mayo, de 16:00 a 18:00 horas, se realizará un intercambio de figuritas de la Copa del Mundo en La Opinión Austral (Zapiola 25), donde también habrá premios. La propuesta se repetirá el próximo domingo 31.

¡Sumate a jugar con nosotros, porque al Mundial LOAlentamos entre todos!

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