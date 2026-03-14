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Al vecino de Río Gallegos, Marcos Tabacco, la tragedia lo encontró de una manera increíble. Según informó el sitio ADN de la ciudad de Comodoro Rivadavia, pasadas las 9:40 de este sábado personal de la Comisaría Seccional Primera tomó intervención en un desesperante llamado que alertaba sobre la caída de una persona en el interior del Apart Hotel ubicado en 9 de Julio 880.

Según la misma fuente informativa, al llegar al lugar los efectivos se encontraron con la escena más trágica: un hombre de 69 años, identificado como Plinio Marcos Tabacco, vecino de la ciudad de Río Gallegos yacía sin vida en el sector central del edificio tras precipitarse al vacío desde una altura considerable.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho ocurrió en una escalera interna tipo caracol que conecta los pisos del hotel. Por razones que aún se investigan, Tabacco habría perdido pie y cayó desde el cuarto piso hasta la planta baja, sufriendo heridas fatales de manera instantánea.

Inmediatamente después del accidente, se hizo presente en el lugar personal de la División Policía Científica y de la División Policía de Investigaciones (DPI), encabezados por el Of. Ayte. Mayoría y la Subcomisario Daniela Millatruz, respectivamente.

Los peritos realizaron un relevamiento exhaustivo de la escena y, lo más importante, descargaron y analizaron las filmaciones de las cámaras de seguridad del hotel. Dichos registros fueron puestos a disposición del Fiscal General, Dr. Julio Argentino Puentes, quien junto a la Dra. Rivas (MPF) supervisó personalmente la revisión de las imágenes.

ADN informó que tras un minucioso análisis, las autoridades judiciales descartaron completamente cualquier tipo de criminalidad en el hecho. Las imágenes confirmaron que se trató de un lamentable accidente ocurrido en la escalera interna, sin intervención de terceras personas ni indicios de violencia.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el cuerpo de Plinio Marcos Tabacco fue trasladado a la Morgue Judicial, donde en las próximas horas se le realizará la autopsia correspondiente y se expedirá el certificado de defunción, trámite necesario para que la familia pueda iniciar los protocolos de repatriación del cuerpo hacia Río Gallegos.

Intervino en el procedimiento la Oficial Inspector Sheila Cayupil, dependiente de la Comisaría Seccional Primera, quien labró las actuaciones de rigor.

Tabacco se encontraba de paso por Comodoro Rivadavia junto a su esposa y su hija, quienes también estaban alojadas en el mismo establecimiento. La familia fue testigo de lo ocurrió de quien, además, fuera jugador del Atlético Boxing Club, militante peronista, particularmente del sector de Alicia Kirchner y empleado del ministerio de Desarrollo Social de la provincia. También trabajó muchos años en Tienda Central.