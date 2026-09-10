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Osa, la perra rescatada en un descampado de Río Gallegos en grave estado de desnutrición, aumentó más de 1 kilo luego de una semana y continúa con una evolución favorable. Además, recibió la medicación indicada para tratar la sarna demodéctica que presentaba al momento del rescate.

Tras el rescate, Osa comenzó un tratamiento veterinario para recuperar su estado de salud.

La actualización fue compartida este 8 de septiembre por la rescatista independiente Carolina Echeverría, quien difundió el caso y acompaña la recuperación del animal.

“A lo largo de los últimos siete días registró un avance que emociona”, aseguró en una publicación realizada en su cuenta de Facebook. “‘Osita’ subió 1 kilo 400. Recibió la medicación que esperábamos para la piel”, remarcó.

A su vez, informó que “orgánicamente está estable, le funcionan bien sus órganos, está recibiendo vitaminas y alimento de calidad”, al tiempo que agradeció “toda la colaboración” recibida durante el proceso.

La perra fue encontrada en grave estado de desnutrición y con sarna en un descampado del barrio Virgen del Valle.

La perra fue hallada el 1 de septiembre en un descampado ubicado al fondo del barrio Virgen del Valle, cerca de la ruta. Se encontraba extremadamente debilitada, con un avanzado cuadro de desnutrición y sarna demodéctica. A pocos metros también había una cucha precaria y el cuerpo de otro perro muerto.

Echeverría recibió el aviso de un vecino que caminaba con sus perros por la zona y advirtió la presencia del animal. En las imágenes difundidas por la rescatista se podía observar a Osa acostada a la vera de la ruta y casi sin fuerzas para moverse.

Tras el rescate, la perra quedó bajo atención veterinaria del profesional Guillermo Basualto y comenzó un tratamiento acompañado por vitaminas, medicación y alimento de calidad.

Según precisó Echeverría a La Opinión Austral a principios de mes, el sector suele ser utilizado para abandonar animales y arrojar residuos de manera ilegal. “Es un descampado donde no pasa mucha gente, no sabemos hace cuánto está ahí”, contó.

“Este barrio lucha contra la gente que pretende hacer un basural clandestino en esa zona, que es usada también para descartar animales. Siempre rescatamos en la zona de campo (…) Lamentablemente es gente con recursos la que abandona, porque hay que tener movilidad para hacer tantos kilómetros”, explicó.

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