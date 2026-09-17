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El caso de Anastasia, una potranca de apenas un mes, conmueve a Comodoro Rivadavia. Su corta vida comenzó marcada por una escena de extrema crueldad: vio cómo asesinaban a su madre y descuartizaban a otro caballo que se encontraba junto a ellas.

Tras quedar sola durante dos días en medio de la nada, entre el frío y el miedo por lo ocurrido, finalmente fue encontrada y puesta bajo cuidado.

Su historia fue difundida el martes por Comodoro Conciencia Activa, que compartió imágenes del estado en que se encontraba. “A un mes de vida, ya conoció el infierno”, expresaron los proteccionistas.

Junto con las fotografías, también realizaron un pedido de concientización ante la violencia contra los animales: “Pedimos disculpas por la dureza de las imágenes, pero a veces la crudeza es la única forma de golpear la puerta de la indiferencia, mostrar la realidad y despertar a una sociedad dormida”.

En ese sentido, lamentaron que “en Comodoro Rivadavia, donde la vida ya no importa nada, los hechos de crueldad son cada vez más frecuentes”.

Apenas tenía un mes cuando quedó sola tras presenciar la muerte de su madre y el descuartizamiento de otro caballo.

Anastasia comenzó su recuperación

Luego del rescate, la potranca inició un tratamiento para recuperar su salud. Desde la organización aclararon que no está en adopción, ya que continúa bajo atención y necesita cuidados específicos.

Este miércoles 16 de septiembre, compartieron una actualización sobre su evolución y contaron que, después de alimentarse, logró descansar. “Después de tomar su leche se duerme una terrible siesta. Panza llena, corazón contento”, celebraron.

Asimismo, precisaron que recibe tratamiento por un cuadro de diarrea y remarcaron: “Agradecemos a todos, pero ANASTASIA NO ESTÁ EN ADOPCIÓN, está recuperándose y en tratamiento”.

Este jueves 17 de septiembre, agradecieron “por tanto cariño y amor” y volvieron a brindar detalles acerca de su estado: “Sigue recuperándose, hasta niñera personalizada para ella tiene”.

La potranca permanece bajo cuidados especiales mientras avanza con su recuperación.

Necesita sustituto lácteo cada tres horas: cómo ayudar

Para sostener su recuperación, Anastasia requiere sustituto lácteo cada tres horas, un alimento cuyo costo resulta elevado para quienes están a cargo de su cuidado.

“El costo del alimento es muy alto y necesitamos de la solidaridad de todos para poder cubrirlo”, solicitaron los integrantes de Comodoro Conciencia Activa.

El costo del sustituto lácteo representa uno de los principales gastos para sostener su recuperación.

Según indicaron, quienes quieran colaborar “pueden dejar pagado un kilo de sustituto lácteo o tetinas en Veterinaria Argentina o Depósito Rural”. También pueden realizar una donación mediante el alias CONCIENCIAACTIVA.CRD, a nombre de Dafne Lemos.

“Toda ayuda cuenta para cambiar su historia y hacer que pertenecer a esta humanidad no nos duela ni nos avergüence tanto, devolviéndonos un poco de dignidad como seres humanos”, concluyeron.

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