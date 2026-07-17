La nieve volvió a hacerse presente en Río Gallegos este viernes 17 de julio. Minutos antes de las 12 del mediodía, comenzaron a caer los primeros copos sobre distintos sectores de la capital de Santa Cruz y, con el correr de los minutos, calles, veredas, techos y espacios verdes empezaron a teñirse de blanco.

Se trata de la segunda nevada registrada en la ciudad durante este invierno. La anterior había ocurrido el viernes 12 de junio, una jornada que quedó marcada además por el corte general de energía eléctrica provocado por una falla en la línea de alta tensión operada por Transpa, situación que obligó a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) a poner en funcionamiento la Reserva Fría para sostener el abastecimiento eléctrico de la capital provincial.

En esta oportunidad, la nevada se produjo en una jornada con temperaturas bajo cero, tal como había anticipado el pronóstico oficial.

La nieve comenzó antes del mediodía

Los primeros copos empezaron a observarse pocos minutos antes de las 12. La precipitación se extendió rápidamente sobre distintos barrios de Río Gallegos y modificó el paisaje habitual de la ciudad.

Al momento de registrarse la nevada, el informe meteorológico actualizado indicaba una temperatura de -4°C, con una sensación térmica de -7,2°C.

Además, se registraban las siguientes condiciones:

Humedad: 86% .

. Presión atmosférica: 1005,7 hPa .

. Viento del noroeste: 8 km/h .

. Visibilidad: 30 kilómetros.

Cómo seguirá el tiempo este viernes

De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado este viernes a las 11:52, durante la tarde el cielo permanecerá nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%.

La temperatura alcanzará una máxima cercana a 1°C, mientras que el viento rotará al sector sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Segunda nevada del año en Río Gallegos. FOTO: VANESA MERCADO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante la noche continuará el cielo nublado, con una temperatura estimada de -3°C y viento predominante del este, de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones continuará entre 0 y 10%.

Para este viernes, el pronóstico prevé una mínima de -7°C y una máxima de 1°C.

El sábado volverán las nevadas

El pronóstico oficial anticipa que las condiciones volverán a ser favorables para la caída de nieve durante el sábado 18 de julio.

Segunda nevada del 2026 en Río Gallegos. FOTO: VANESA MERCADO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La madrugada y la mañana transcurrirán con cielo nublado y bajas probabilidades de precipitación, entre 0 y 10%.

Sin embargo, durante la tarde se esperan lluvias y nevadas, con una probabilidad de entre 10 y 40%.

Hacia la noche, el pronóstico indica nevadas, con una probabilidad que aumentará hasta 40 a 70%.

Segunda nevada del 2026 en Río Gallegos. FOTO: VANESA MERCADO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La temperatura mínima será de -6°C, mientras que la máxima alcanzará -2°C.

Además, durante la noche el viento aumentará su intensidad hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Domingo con frío y viento

Para el domingo 19 de julio, el pronóstico no prevé precipitaciones.

Segunda nevada del 2026 en Río Gallegos. FOTO: VANESA MERCADO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La jornada se presentará mayormente nublada durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre -4°C y 1°C.

El viento será uno de los factores predominantes, con velocidades de entre 32 y 41 km/h provenientes del oeste.

Segunda nevada del 2026 en Río Gallegos. FOTO: VANESA MERCADO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Las ráfagas alcanzarán entre 42 y 50 km/h durante la primera parte del día y entre 51 y 59 km/h por la tarde y la noche.

La primera nevada del otoño coincidió con el corte de energía

La primera nevada de este invierno en Río Gallegos se había registrado el 12 de junio, una jornada en la que también ocurrió un corte general del suministro eléctrico.

Ese día, una falla en una línea de alta tensión de Transpa dejó sin servicio a la ciudad durante la madrugada. Las condiciones meteorológicas, con hielo acumulado sobre la infraestructura y fuertes vientos, dificultaron las tareas de reparación.

Segunda nevada del 2026 en Río Gallegos. FOTO: VANESA MERCADO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Ante ese escenario, Servicios Públicos Sociedad del Estado activó la Reserva Fría, el sistema de generación eléctrica de respaldo ubicado en la zona de Río Chico, que permitió sostener el abastecimiento mientras continuaban los trabajos para normalizar el funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión.

Con la nevada registrada este viernes al mediodía, Río Gallegos suma un nuevo episodio de precipitación nívea en un invierno que continúa marcado por temperaturas bajo cero y pronósticos que indican nuevas nevadas para las próximas horas.

El viento en Santa Cruz ahora en vivo y en directo

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas.