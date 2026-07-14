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Un desperfecto en el sistema de transporte de energía que conecta Piedra Buena con La Esperanza dejó sin suministro eléctrico a miles de usuarios en el sur santacruceño. Ante la emergencia, Servicios Públicos activó sistemas de generación alternativa para abastecer parcialmente a las localidades más afectadas.

En este sentido, el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo, habló en LU12 AM680 y brindó detalles sobre el estado de situación y confirmó que, al menos durante las primeras horas de la mañana, no existían certezas sobre una pronta restitución total del servicio.

Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos, brindó detalles sobre el apagón.

“No tenemos perspectivas de que esto se solucione antes del mediodía, por lo menos”, afirmó durante una entrevista radial, al referirse a los trabajos que llevan adelante los equipos técnicos para detectar el origen de la falla.

El problema

Según explicó Cortijo, inicialmente se creyó que el desperfecto estaba ubicado en la estación transformadora de La Esperanza. Sin embargo, las inspecciones realizadas durante la noche descartaron esa posibilidad.

“Creíamos que era un problema en la estación transformadora de La Esperanza, pero es de la transportadora y no es jurisdicción de SPSE. Se cayó el interconectado”, señaló.

Los equipos técnicos recorrieron tanto la estación de La Esperanza como la de Comandante Luis Piedra Buena en busca de anomalías. Al no detectar fallas en esas instalaciones, comenzaron a tomar fuerza las sospechas sobre un inconveniente en la línea de transporte que conecta ambos puntos.

Durante la madrugada se realizaron tres intentos de reconexión, aunque ninguno logró restablecer el servicio.

Reserva fría para sostener el suministro

Frente a la magnitud del corte, Servicios Públicos puso en marcha los protocolos de contingencia para generar energía mediante sistemas alternativos.

La primera medida fue coordinar con Camuzzi el abastecimiento de gas necesario para poner en funcionamiento la reserva fría de Río Gallegos. Paralelamente, se trabajó con Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para activar la usina de 21 megavatios de la Cuenca Carbonífera.

Reserva de Río Chico

“En la Cuenca,en menos de una hora y media ya estaba iluminado”, explicó Cortijo.

Gracias a esta alternativa, Río Turbio y 28 de Noviembre recuperaron rápidamente el suministro eléctrico, aunque la situación fue diferente en la capital provincial.

Río Gallegos recibe solo parte de la energía necesaria

La disponibilidad limitada de gas para generación eléctrica condiciona actualmente el funcionamiento de la reserva fría de Río Gallegos.

Según explicó el titular de SPSE, Camuzzi debe administrar cuidadosamente el suministro para evitar una caída de presión en la red de distribución domiciliaria en plena temporada invernal.

“Estamos alimentando aproximadamente el 60% de la demanda de la ciudad”, detalló.

Esto significa que cerca del 40% de los usuarios continúa sin energía eléctrica.

Ante este escenario, la empresa decidió priorizar hospitales, centros de salud, instalaciones estratégicas y barrios que no cuentan con servicio de gas natural.

Además, se implementan esquemas de rotación para que distintos sectores puedan disponer de algunas horas de electricidad mientras se mantiene la emergencia.

El Calafate atraviesa la situación más crítica

Entre todas las localidades afectadas, El Calafate es la que presenta el panorama más complejo.

A diferencia de Río Gallegos y la Cuenca Carbonífera, la villa turística no cuenta con una reserva fría que permita generar energía de manera autónoma mientras persista la falla en la línea de transporte.

“El Calafate está completamente a oscuras esperando el restablecimiento”, aseguró Cortijo.

Si bien el Hospital SAMIC dispone de grupos electrógenos propios que funcionan con gasoil, el resto de la ciudad permanece sin servicio.

La situación afecta a miles de vecinos, comercios, establecimientos turísticos y personas que utilizan sistemas de calefacción eléctrica para enfrentar las bajas temperaturas.

Por ese motivo, una vez solucionado el desperfecto, El Calafate será una de las prioridades para la restitución del suministro.

La nieve podría haber provocado el problema

Las primeras hipótesis apuntan a que las condiciones climáticas registradas en las últimas horas podrían estar vinculadas al origen de la falla.

Cortijo recordó que especialistas del sector habían advertido sobre los riesgos que generan las nevadas húmedas en determinadas líneas de alta tensión.

“Hace dos meses nos explicaron que este tipo de nevadas puede producir cortocircuitos en la línea”, indicó.

Según detalló, las empresas suelen instalar espaciadores en los sectores históricamente más afectados para evitar contactos entre conductores. Sin embargo, los fenómenos meteorológicos pueden generar inconvenientes en zonas donde nunca antes se habían registrado problemas.

“Aparentemente ese sería el problema, pero todavía no tenemos el diagnóstico definitivo”, aclaró.

Una línea vulnerable en el extremo del país

El presidente de SPSE también remarcó la fragilidad estructural que presenta el sistema eléctrico del extremo sur argentino.

Santa Cruz depende de una extensa línea de transporte que recorre alrededor de 1.500 kilómetros desde Puerto Madryn hasta las localidades del sur provincial.

“Estamos en el extremo más alejado del sistema interconectado nacional. Cualquier cosa que pase en esos 1.500 kilómetros nos deja vulnerables”, sostuvo.

En cortes anteriores, la generación aportada por los parques eólicos ubicados en la zona de Pico Truncado permitió mantener energizada gran parte de la provincia.

Sin embargo, en esta ocasión la falla se produjo más al sur de ese punto, lo que impidió utilizar esa alternativa para abastecer a Río Gallegos, El Calafate y otras localidades afectadas.

El desafío de fortalecer la generación propia

Más allá de la emergencia actual, Cortijo insistió en la necesidad de avanzar con soluciones estructurales que reduzcan la dependencia de una única línea de transporte eléctrico.

En ese sentido, destacó la importancia de poner en funcionamiento la turbina principal de la usina de Río Turbio.

“La solución cercana y realizable es poner a andar la turbina de la usina de Río Turbio”, afirmó.

Según explicó, una central de mayor potencia permitiría abastecer una amplia región de Santa Cruz y brindar una respuesta más sólida ante eventos de estas características.

Mientras tanto, cuadrillas de la empresa transportista y de Servicios Públicos continúan recorriendo la línea entre Piedra Buena y La Esperanza para localizar el punto exacto de la avería y avanzar con las reparaciones que permitan restablecer completamente el suministro eléctrico en el sur provincial.