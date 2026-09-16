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La familia de Nury Lozano, una vecina de Río Gallegos que atraviesa un tratamiento contra la leucemia linfoblástica T, realizó un nuevo pedido de ayuda ante la demora en la llegada de medicamentos oncológicos que necesita para continuar con su quimioterapia.

Su hija, Ariela Lozano, hizo pública la situación a través de las redes sociales y solicitó que el reclamo sea difundido para que llegue a los organismos y responsables correspondientes.

De acuerdo con el testimonio difundido por la familia, Nury fue derivada a Buenos Aires el 17 de junio, en un avión sanitario, con el objetivo de continuar allí su tratamiento por leucemia.

Para avanzar con la quimioterapia, necesita Citarabina, Mercaptopurina e Imatinib, medicamentos que, según denunció su hija, llevan semanas sin llegar. La espera se prolonga desde hace aproximadamente dos meses y medio y la falta de medicación ya tuvo consecuencias concretas en el tratamiento.

“Tenía turno para su quimio el 18 de agosto y no pudo realizarla porque la medicación no llegó”, relató Ariela.

Según explicó la hija de Nury, desde la Caja de Servicios Sociales le habrían informado a la familia que el inconveniente estaría relacionado con la droguería. “Mientras tanto se siguen tirando la pelota unos a otros y mi mamá sigue esperando”, expresó Ariela en su publicación.

“Mi mamá necesita su tratamiento y su vida está en riesgo. El cáncer no espera”, manifestó.

Un reclamo que ya había sido realizado en abril

La situación no es nueva para la familia. Antes de la derivación de Nury a Buenos Aires, en abril, ya habían recurrido a la comunidad para solicitar ayuda y conseguir los medicamentos que necesitaba para afrontar su tratamiento.

Ahora, ante la continuidad de la demora, volvieron a hacer público el pedido y buscan que el caso tome mayor visibilidad. “Por favor, ayúdenme a difundir esto para que llegue a quienes tienen que hacerse responsables”, pidió Ariela.

Con el tratamiento interrumpido por la falta de los medicamentos reclamados, la familia insiste en la necesidad de una solución inmediata.

“Mi mamá necesita su medicación YA. Su vida no puede esperar”, concluyó Ariela en el mensaje difundido en redes sociales.