El Distrito 23 de Vialidad Nacional comenzó esta semana una serie de trabajos en los accesos al Colegio Industrial Nº 6 de Río Gallegos, uno de los sectores de la Ruta Nacional Nº 3 que había sido identificado como prioritario a partir de relevamientos realizados durante los últimos meses.

La intervención apunta a ordenar los movimientos vehiculares y peatonales en una zona utilizada diariamente por estudiantes, familias, trabajadores y vecinos de los barrios cercanos. El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y avanzar sobre situaciones que se fueron consolidando con el tiempo en los márgenes de la autovía.

El jefe del Distrito 23, Giovany Albea, había anticipado estas tareas el 9 de septiembre, durante una entrevista con el móvil de Matías Fenelli en vivo a través del stream de La Opinión Austral y la radio LU12 AM680. En aquella oportunidad explicó que los trabajos comenzarían una vez concluida la etapa más exigente del operativo invernal.

Al referirse específicamente al sector educativo, Albea señaló: “Dentro de ese plan está poder mejorar los ingresos a los barrios. También lo que es la zona de la autovía, levantar lo que son los accesos ilegales y hacer mejoras en los accesos a la Industrial 6″.

Con el cierre de la etapa central del plan invernal, los equipos del Distrito comenzaron a reasignarse a tareas de mantenimiento, recuperación y ordenamiento en distintos puntos de las rutas nacionales de Santa Cruz.

La intervención en el Industrial N.º 6 forma parte de una agenda de trabajo que tiene Vialidad Nacional para la ciudad de Río Gallegos y que viene analizando desde agosto.

Durante las reuniones técnicas con funcionarios del Municipio se abordaron distintos puntos de la Ruta Nacional 3, entre ellos los ingresos a barrios, problemas de drenaje y alternativas para ordenar la circulación en sectores donde confluyen responsabilidades de jurisdicciones nacional y municipal.

Albea remarcó que la intención del organismo es definir técnicamente las intervenciones antes de ejecutarlas y evitar respuestas aisladas ante problemas que requieren planificación. “Hay cuestiones que necesitan coordinación con el Municipio y nosotros estamos dispuestos a coordinar siempre que haga falta. Pero sobre la Ruta Nacional 3 tenemos una responsabilidad muy clara: ordenar, cuidar la seguridad vial y definir técnicamente qué se puede hacer y qué no. No queremos seguir acumulando soluciones improvisadas”.

Entre los puntos que Vialidad Nacional considera prioritarios también aparece el cruce de la Calle 22, utilizado como ingreso al barrio San Benito, donde se planteó, como una solución provisoria pero inmediata debido al riesgo, la instalación de un semáforo debido a las condiciones de seguridad del sector.

El ordenamiento de los accesos al Industrial N.º 6 se incorpora así a una intervención más amplia sobre la traza de la Ruta Nacional 3 en el ingreso y egreso de Río Gallegos.

Respaldo de la conducción nacional

Albea destacó además el acompañamiento de la conducción nacional de Vialidad Nacional. “Marcelo Campoy nos dio respaldo para ordenar el Distrito, recuperar capacidad operativa y volver a concentrar los recursos en la ruta. Para nosotros eso es fundamental. Hay una decisión del Gobierno Nacional de que Vialidad funcione, y nuestra responsabilidad en Santa Cruz es que eso se vea en resultados”.

Giovany Albea, jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional en diálogo con La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El funcionario también hizo referencia al acompañamiento del diputado nacional Jairo Guzmán, quien participó durante este año de la presentación del Plan Invernal del Distrito 23 y siguió distintas gestiones vinculadas con la agenda vial de la provincia. “Jairo viene acompañando permanentemente las necesidades de Santa Cruz y ayudando a que nuestra agenda tenga llegada a Nación. Nosotros después tenemos que hacer nuestra parte: administrar bien los recursos y ejecutar.”

Una agenda que continuará sobre la Ruta 3

El ordenamiento del sector del Industrial N.º 6 no constituye una intervención aislada. Vialidad Nacional prevé continuar con el análisis de distintos puntos de la Ruta Nacional 3 en Río Gallegos, especialmente aquellos vinculados con accesos, circulación y seguridad vial.

El criterio definido por el Distrito 23 busca establecer prioridades a partir de los relevamientos realizados y avanzar de manera progresiva sobre los sectores que requieren intervención.

En ese sentido, Albea resumió el enfoque de trabajo que pretende sostener el organismo en Santa Cruz: “Todavía falta mucho por hacer, pero queremos instalar una forma de trabajo muy simple: detectar el problema, ordenar las prioridades y avanzar. Menos anuncios y más trabajo en el terreno.”