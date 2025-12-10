Ofrecen $100.000 para recuperar a Polenta, una perra rescatada hace 3 años que se perdió en el barrio Del Carmen La familia de Polenta mantiene una búsqueda desesperada desde el viernes y pide colaboración a los vecinos de Río Gallegos. La perra desapareció en la zona de Vialidad Provincial y su dueña teme que siga desorientada.

La desaparición de Polenta generó preocupación en el barrio Del Carmen de Río Gallegos. Su dueña, Helena Bórquez, explicó a La Opinión Austral que la perra no volvió desde el viernes por la tarde y que desde ese momento recorre distintos sectores de la ciudad para encontrarla. “Recorrí toda la ciudad desde el viernes a la tarde que no volvió”, dijo con angustia.

El extravío ocurrió en la zona cerca de donde funciona el edificio de la Agencia de Vialidad Provincial sobre la calle Lisandro de la Torre, frente al barrio Del Carmen. Allí la vieron por última vez.

Polenta es una perra mestiza de tamaño mediano, de color marrón claro. Su historia refleja una segunda oportunidad: “La tengo hace tres años. Los veterinarios me han dicho que debe tener entre cinco y seis años”, señaló Borquez.

El nombre de Polenta surgió como un juego entre su contextura muscular y su color. “Es medio bruta para jugar porque no mide su fuerza. Es como una cachorra todavía”, contó. A pesar de su energía, la dueña remarcó que la perra es muy cariñosa. “Es re cariñosa y juguetona y a la vez re bruta”, agregó entre risas, recordando su personalidad inconfundible.

La familia ofrece una recompensa para encontrarla

En medio de la desesperación, decidieron ofrecer una recompensa de $100.000 para quien aporte información que permita recuperarla. La familia cree que la perra puede estar desorientada y piden que cualquier vecino que la vea se comunique de inmediato.

Polenta llevaba solo un collar al momento de su desaparición y no tenía pañuelo. La familia solicita que, si alguien la encuentra, la retenga con cuidado y avise a los teléfonos difundidos en los carteles de búsqueda.

Cómo colaborar con la búsqueda

Quienes tengan información o crean haberla visto pueden comunicarse al 2966-693397 o al 2966-567407.