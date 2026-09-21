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Osa, la perra rescatada en un descampado de Río Gallegos en grave estado de desnutrición y junto al cuerpo de otro animal, consiguió una familia. La noticia fue comunicada este domingo por Carolina Echeverría, quien siguió de cerca su recuperación desde el día del rescate.

El animal fue hallado el 1 de septiembre en un descampado ubicado al fondo del barrio Virgen del Valle, cerca de la ruta. Se encontraba extremadamente debilitado, con un avanzado cuadro de desnutrición y sarna demodéctica. A pocos metros había una cucha precaria y el cuerpo de otro perro muerto.

Osa pasea junto a Carolina Echeverría luego de atravesar el proceso de recuperación.

Echeverría fue alertada por un vecino que caminaba con sus mascotas por la zona y advirtió la presencia de Osa. En las imágenes difundidas en ese momento se podía ver a la perra al acostado a la vera de la ruta y casi sin fuerzas para moverse.

Tras el rescate, quedó bajo atención veterinaria de Guillermo Basualto e inició un tratamiento con vitaminas, medicación y alimento de calidad. Una semana después, tal como informó La Opinión Austral, logró aumentar más de un kilo y mostró una evolución favorable.

Ahora, 20 días después de aquel episodio, consiguió una segunda oportunidad. Una familia la llevó a su hogar y comenzó una nueva etapa para Osa.

“Hoy una familia la recibió con mucha alegría, les agradecemos por este gran corazón y los felicitamos por esta lección de vida que le dan a sus hijos”, expresó Echeverría a través de sus redes sociales.

Osa en una nueva etapa de su vida tras conseguir un hogar.

A su vez, destacó la importancia de enseñar a los niños el respeto y el cuidado hacia los animales. “Los niños deben aprender a amar a los animales, para no cometer de grandes actos de maltrato tan dolorosos como el de ‘Osita’ y otros tantos”, sostuvo.

“Osa se va con unos kilos más y con la medicación para la demodexia. En un tiempito le va a crecer bien el pelito”, agregó Echeverría, quien agradeció a los vecinos “por colaborar en cada rescate, si no, no nos sería posible”.

Este lunes, la rescatista habló con un móvil de Radio LU12 AM680 y precisó que “la dejaron en total abandono, estaba desnutrida, y ayer (por el domingo) la pudimos dar en adopción”. Para finalizar, advirtió que “nunca se investigó quién fue la persona que la dejó en un descampado y, si vuelve a adoptar, va a maltratar a un animal nuevamente“.

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